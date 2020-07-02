Полмиллиона за две недели: звезды начали тратить деньги в Сочи

В этом году звезды укатили на российские курорты вместо привычных европейских. Там они могли не опасаться, что их узнают и снимут исподтишка за «рюмкой чая». На отечественных курортах номера на любой вкус и кошелек, но артисты традиционно выбирают все самое дорогое.

Геленджик

Самое теплое море на Черноморском побережье сейчас в Геленджике +24 градуса. Водичку здесь попробовали Стас Ярушин с семьей (у негфо в Геленджике живет мама) и актриса Алена Бабенко. После коронавируса Бабенко оздоравливалась на этой неделе: «В тени от высоченных сосен под шум моря я нежилась в объятиях Морфея. Главное – это конечно, море. Закаты, рассветы – ни одного похожего. Живое! Наше! Отдохнула и душой, и телом!» В Геленджике снимается в новой «Ищейке» Анна Банщикова, а заодно отдыхает с дочкой.

banshikova_anna Доброе утро

Цена: перелет на самолете из Москвы в Геленджик и обратно - 8 тыс. руб. Неделя в номере «стандарт» отеля «Приморье», где отдыхала Бабенко - 100 тыс. руб. на человека.

Сочи

Здесь высадился целый десант отечественных селебрити. Оксана Федорова каждый июль прилетает с родными в Сочи, ее дочка скоро посетит балетную школу в летнем лагере на Роза Хутор. Ксения Бородина с мужем и детьми снимала просторные апартаменты, днем загорала, а вечером гуляла по центральной набережной. Екатерина Андреева впервые прокатилась на горных качелях на Красной Поляне. Лера Кудрявцева с дочкой, сыном и его семьей отдыхает в недешевом санатории – здесь все дорого-богато, процедуры, ресторанная еда, живая музыка, дискотека для детей. Судя по активному пиару санатория, в соцсетях Лера отдыхает либо по бартеру, либо с большой скидкой – первое вероятнее всего. Здесь ее успели навестить Анфиса Чехова, Катя Гордон, Эвелина Бледанс с детьми.

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Цена: перелет на самолете из Москвы в Сочи и обратно – 9 тыс. руб. Две недели с питанием в трехкомнатном номере «люкс» санатория «Южное взморье», где отдыхает Кудрявцева – 480 тыс. руб. на двух человек.

Крым

Алена Свиридова рванула на все лето на собственную дачу в Керчь. «Завтракала жареной барабулькой и помидорами, как настоящая рыбачка. Встаю в 5 утра, а в 10 вечера падаю в кровать и мгновенно засыпаю», - хвастается летним распорядком Свиридова. Актриса Марина Александрова наслаждается красотами Крыма, ну а другие звезды только планируют отпуск.

Цена: перелет на самолете из Москвы в Симферополь и обратно – 12 тыс. руб. Неделя в номере люкс отеля четыре звезды – 100 тыс. руб.

Алтай

Скоро Юлия Барановская с детьми рванет на Алтай, а уже успели там отдохнуть и пройти банные и прочие оздоровительные процедуры семьи актеров Мерзликина и Деревянко. Павел Деревянко так полюбил Горный Алтай, что купил участок и строит здесь дом.

pablo_derevyanko Нарисовались не сотрешь.. #горныйалтай #чемал #семья #счастливаясемья

Цена: перелет на самолете из Москвы в Барнаул и обратно – 17 тыс. руб. Трехкомнатные апартаменты на неделю на экокурорте «Марьин остров», где отдыхал Деревянко – 442 тыс. руб. на двух человек.