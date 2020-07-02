Итоги голосования по Конституции после обработки 100% протоколов: поправки поддержало большинство граждан России

В России стали известны результаты всенародного голосования по поправкам в Конституцию государства.

Согласно официальным данным Центральной избирательной комиссии, после 100-процентой обработки протоколов, внесение изменений в основной закон страны поддержали 77,92 процента россиян, "против" проголосовали 21,27 процента.

После того, как поправки одобрили россияне, Президент издаст указ об официальном опубликовании Конституции с внесенными в нее изменениями и указанием даты их вступления в силу.

Ранее сайт kp.ru писал, что последние избирательные участки, на которых могли проголосовать граждане страны, закрылись в Калининграде в 20:00 по местному времени (21:00 мск). Явка граждан Российской Федерации на голосование в целом по стране составила почти 65 процентов.

Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ стартовало 25 июня и продлилось шесть дней. Жители Москвы и Нижнего Новгорода получили возможность проголосовать в дистанционном формате, а основной этап голосования в очном формате состоялся 1 июля.