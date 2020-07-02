Объявление итогов голосования по поправкам в Конституцию России: прямая онлайн-трансляция

В ЦИК объявили итоги голосования по поправкам в Конституцию.

Голосование проходило в необычном формате - чтобы избежать массового скопления людей на избирательных участках в один день, решено было провести неделю голосования - с 25 июня по 1 июля.

Объявление предварительных итогов голосования по Конституции: прямая трансляция.ЦИК России объявляет предварительные итоги голосования по Конституции. С 25 июня по 1 июля россияне высказывались за или против поправок в Основной закон страны

30 июня к россиянам обратился президент Владимир Путин. Он напомнил, что важен голос каждого россиянина, тот выбор, который делает страна - это не просто мнение за или против поправок, "мы голосуем за страну, ради которой работаем", сказал глава государства.

В двух регионах страны, Москве и Нижегородской области, жители могли отдать свои голоса дистанционно. Кто не успел проголосовать до 30 июня включительно, могли посетить участки очно 1 июля.

Ровно в 20.00 в среду избирательные участки закрылись и счетные комиссии приступили к подведению итогов.

Утром 2 июля ЦИК закончил подсчет голосов по России: за проголосовали 77,92%, против 21,27%.

В итоговый список поправок вошли предложения по закреплению статуса семьи, как союза мужчины и женщины, положение о ежегодной индексации пенсий, положение о статусе русского языка, запрет для чиновников иметь иностранное гражданство и счета в других странах.