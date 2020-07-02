«Мы все лето так играли»: В Красногорске мальчишки бросили пакет с мусором с 23 этажа на голову четырехлетней девочки

Маленькая Лиза* вечером в среду, 1 июня, шла мимо дома по бульвару Космонавтов в подмосковном Красногорске вместе с родителями. Мама держала девочку за руку и сама не поняла, как сверху что-то тяжелое упало девочке на голову. Пока родители пытались остановить кровь, очевидцы вызвали скорую.

- Это был мусорный пакет. Внутри было несколько стеклянных бутылок. От падения они разбились, еще и поранив малышку стеклами, - рассказала «КП» очевидец Дарья Новикова.

Реанимобиль прибыл за считанные минуты. Девочку забрали в больницу. Травмы тяжелые.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/788284" frameborder="0"></iframe> В Красногорске мальчишки бросили пакет с мусором с 23 этажа на голову четырехлетней девочки.

В тот же день удалось выяснить, кто же сбросил мусорный мешок на голову ребенка. Хулиганами оказались четверо мальчишек: старшему - 8 , младшему — 7 лет.

- Дети находились на 23 этаже в подъезде жилого дома. В тот день они пришли в гости к семилетнему мальчику, который живет в этом доме с мамой и сестрой. Дети были без присмотра и их внимание привлек пакет с мусором, который находился в подъезде. Один из мальчиков бросил его вниз через открытое окно, - сообщила «КП» Ольга Врадий, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Московской области.

Мальчишек уже опросили. Шок, но оказалось, что выбрасывать мусор в окна — их любимая игра.

- Дети признались, что делали такое и раньше. По их словам, так они развлекались все лето. Они считают это игрой, - сообщил «КП» источник в следствии.

Хулиганов, которые бросают мусор в окна жильцы бульвара Космонавтов, искали своими силами. Но до этого случая детям удавалось остаться неуловимыми.

- Возбуждено уголовное дело по факту причинения 4-летней девочки тяжкого вреда здоровью по неосторожности, - пояснила Ольга Врадий.

Однако, уголовной ответственности детям удастся избежать. Ни одному из них еще нет 14 лет. А вот на учет их все-таки поставят. По факту ЧП проводит проверку и полиция.

- Инспекторами ПДН установлены все участники произошедшего и их места жительства. По результатам проверки будет принято решение, - сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Тем временем Лиза находится в реанимации Красногорской ЦРБ. За жизнь ребенка борются медики.

* - имя изменено