Овечкин и Орлов проголосовали по поправкам в Конституцию на участке в Вашингтоне

Российское посольство в США у себя в Twitter выставило фото моментов голосования по поправкам к Конституции. На них есть и российские хоккеисты Александр Овечкин и Дмитрий Орлов, выступающие за «Вашингтон».

Напомним, что сезон в НХЛ еще в марте был остановлен из-за пандемии, но его все же собираются доиграть. Скорее всего Кубок Стэнли разыграют в усеченном формате 24 команды. Причем, сыграют они, возможно, в двух городах Канады, где эпидемиологическая обстановка лучше, чем в США. Пока фаворитами являются Эдмонтон, который готовится принять 12 команд «Запада», и Торонто, ожидающий 12 клубов из Восточной конференции. Точного расписания игр пока тоже нет, кроме того, что игры плей-офф должны уложиться во время с начала августа до середины сентября.

nastyashubskaya 1 месяц нашему малышу

Комментируя эту неопределенность, Александр Овечкин сказал, что все хоккеисты находятся в одной лодке и выразил надежду, что на игры все же допустят зрителей.

orlov_09 Кириллу Орлову исполнился год

Кстати, команда Овечкина и Орлова начнет поход за Кубком Стэнли сразу с четвертьфинала, где ее соперником станет победитель пары 1/8 финала «Нью-Йорк Айлендерс» - «Флорида Пантерз». К командным занятиям хоккеисты приступят 10 июля, когда официально откроются тренировочные лагеря.

А пока наши хоккеисты наслаждаются последними деньками в кругу семьи. Напомним, что у Александра Овечкина и его жены Анастасии недавно на свет появился второй сын, которого назвали Ильей. А Дмитрий Орлов со своей супругой Варварой на днях отпраздновали год своего сына Кирилла.