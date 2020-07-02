Оставила без штанов: на московском пляже объявилась лисица-воровка

Вот так придешь позагорать на бережок Химкинского водохранилища - и уйдешь домой босиком (в одних трусах и без панамы). Потом доказывай дома жене, что пропивать вещи ты даже не думал и что это лиса постаралась. Хорошо еще, видео есть. Его, при желании, можно даже в полиции использовать. Чтобы воровку осудили по всей строгости и забрали куда-нибудь в зоопарк на пару годочков.

Как модно говорить сегодня, «природа настолько очистилась...», что уже даже лисы подбегают вплотную к человеку.

Инцидент произошел недалеко от станции метро «Водный стадион». И обнародовала его пользователь Фейсбука Александра Потапенко, снявшая преступление на телефон.

Остросюжетный детектив можно разделить на несколько глав.

Первая. Коварная лисица бодрой развязной рысью приближается к чужим вещам. И даже не смотрит на полуголых людей, стоящих в десяти метрах.

Вторая. Изумленная публика констатирует: «Да она же сейчас что-нибудь сопрёт! Смотрите...»

Третья. Воровка действительно хватает мужскую обувь и пускается наутек. А хозяин тапок (терпила) восклицает «ё-моё!» и начинает ее преследовать (детектив без погони - как жизнь без любви).

На этом первая серия заканчивается. Заинтригованный зритель жаждет развязки.

- Ну этот отдыхающий обувь вроде отбил, - написала в группе «Ховрино.Соседи» автор видео Александра Потапенко. - А вот у другого мужика лиса спёрла панамку и штаны. И тот их не нашел.

Вот такие страсти разыгрались на севере Москвы.

В главке МВД информации о происшествии не поступало, а, значит, пострадавшие не стали писать заявление. И, вероятно, решили изловить лису собственными силами.

- Но лучше всего с этим животным вообще не контактировать, - считает кандидат биологических наук, автор второго издания Красной книги Москвы Борис Самойлов. - Потому как они могут заразить человека бешенством. Такие вылазки с их стороны - далеко не новость. Они чувствуют, что люди не причинят им вреда. И к тому же очень любят подъедать остатки от шашлычных застолий. На пляже тоже остаются корки хлеба, кусочки колбасы, еще что-нибудь съестное.

Если вы не хотите остаться без штанов и у вас есть собака, оставьте ее возле вещей в качестве охранника. Лиса не подойдет даже за сто долларов, ибо очень боится собак. В том числе и малюсеньких. Аромат наших четвероногих друзей вызывает у рыжей панический страх.