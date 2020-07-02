Экс-владелец Формулы-1 Берни Экклстоун в 89 лет снова стал отцом

Легенда автоспорта Берни Экклстоун снова в топе мировых новостей. 89-летний бизнесмен объявил о рождении первого сына. Ранее у миллиардера в разных браках было три дочери. Старшей из них, Деборе, 65 лет.

Сына назвали Эйсом. На свет он появился в Швейцарии, куда Берни Экклстоун и его нынешняя жена 44-летняя Фабиана специально прилетели из Бразилии. За океаном пара пережидала пандемию коронавируса на одном из своих ранчо. Но рожать жена миллиардера решила в Европе, и как сообщают разные источники, все прошло как нельзя лучше.

Берни Экклстоун всегда считался большим плейбоем и с возрастом не уставал подтверждать это. Первый раз он женился когда ему было 21 год телефонистке Айви Бэмфорд. У них родилась дочь Дебора, сейчас ей уже 65 лет. После развода Экклстоун долгое время был вместе с Туаной Тан из Сингапура, но второй официальной его женой стала Славика Радич. Хорватская модель была младше мужа почти на 30 лет, намного его выше, и говорили, что она не меньше своего мужа определяет политику «Формулы-1», ставшей за годы их брака безумно прибыльным предприятием. Пара вместе прожила 25 лет, у них на свет появились две дочери (сейчас одной – 32 года, второй - 36 лет), а после развода Славика получила более 1 миллиарда долларов.

Экклстоун с тех пор продал «Формулу-1», причем за приличные деньги. Его состояние оценивается сейчас в 3,2 млрд долларов. А со своей нынешней (учитывая предысторию вряд ли стоит здесь уместно слово «последней» женой бразильянкой Фабианой Берни познакомился в 2009-м на своей яхте. Трехлетний роман превратился в брак в 2012 году. А вот теперь появился и наследник.

В октябре Берни Экклстоуну исполняется 90 лет. Но у его обширные планы. Известие о рождении сына миллиардер прокомментировал блестяще: «После продажи «Формулы-1» у меня появилось больше времени». И теперь он надеется, что Эйс быстро научится играть в нарды.