«Это триумфальный референдум доверия Путину»: В Кремле оценили итоги голосования по поправкам в Конституцию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил итоги состоявшегося голосования по поправкам в Конституцию
- Однозначно считаем это триумфом, - заявил Песков. - Де-факто состоялся триумфальный референдум доверия президенту Путину.
По мнению Кремля, и высокая явка, и голосование за поправки говорят о поддержке курса президента. При этом ни разбора полетов, ни каких-либо санкций за низкую явку регионам не может и быть.
- Никакой заказной явки нет и не было, - сказал Песков. - Кристальная чистота была главным критерием.
Пресс-секретарь главы государства дал оценку и протестному голосованию в НАО.
- Количество избирателей, которые голосовали против в Ненецком округе, в масштабах страны незначительна, - ответил спикер Кремля. - Возможно, сказалось недовольство объединением субъектов России.
Голосование по поправкам состоялось 1 июля и завершилось однозначным одобрением, больше 2/3 россиян высказались за их введение.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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