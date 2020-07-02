Марго Робби — 30: Как австралийская красавица опередила Николь Кидман и заменила Джонни Деппа в «Пиратах Карибского моря»

Одной из самых востребованных и обворожительных звезд Голливуда Марго Робби исполняется 30 лет. К этому времени актриса успела настрелять десяток крутых ролей у самых видных режиссеров современности — Мартина Скорсезе, Квентина Тарантино, Ричарда Кертиса, Адама Маккея и других — и получить несколько номинаций на «Оскар», «Золотой глобус» и премию BAFTA. «КП» вспоминает самые яркие роли Марго и объясняет, как девочка из Австралии стала одной из самых перспективных актрис Голливуда.

Блондинка блеснула в местном сериале «Соседи» в роли бисексуалки ДонныФото: кадр из фильма

Выросшая на ферме в австралийского городке Дэлби блондинка блеснула в местном сериале «Соседи» в роли бисексуалки Донны Фридмен (из этой же мыльной оперы, кстати, вышли Рассел Кроу, Кайли Миноуг и другие звезды). После этого проекта Марго запустила проект american dream — и переехала в Лос-Анджелес, потому что доить коров и водить трактор у бабушки в деревне, а Робби умеет это делать, ей не очень-то нравилось.

«Бойфренд из будущего» стал первым крупным кинопроектом актрисы в США

Фантастическая комедия Ричарда Кертиса «Бойфренд из будущего» (2013) стал первым крупным кинопроектом актрисы в США. После роли подруги главной героини Шарлотты — первой любви путешественника во времени — карьера Марго начала уверенный взлет к небесам.

Кадр из фильма «Волк с Уолл-стрит»

Трофейная супруга нечистоплотного брокера Наоми Лапалья — одно из самых ярких пятен фильма Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-стрит». Чтобы попасть на эту роль, актрисе пришлось буквально выпрыгнуть из амплуа ванильной блонди, прилипшего к ней, как казалось, навсегда. «Я понимала, что на кастинге нужно нечто экстраординарное, - вспоминала актриса. - В моей голове в одну секунду появилась мысль: «У меня есть только 30 секунд в этой комнате, и если я не удивлю их, ничего не выйдет». И вот я начинаю кричать на него (Леонардо Ди Каприо), а он кричит на меня. И я едва могу угнаться за ним. Он заканчивает свой монолог словами: «Ты должна быть счастлива иметь такого мужа, как я. А теперь иди сюда и поцелуй меня». Я подхожу, приближаюсь к его лицу... Я думаю, что должна поцеловать его. Когда еще выпадет шанс поцеловать Ди Каприо... А потом раздается щелчок в голове. Бац! И я со всей силы ударяю по лицу и кричу: «Да пошел ты». Этого не было в сценарии. Все присутствующие в комнате замерли. Наступила гробовая тишина. Я думала, что Лео будет судиться со мной».

У Харли такая непредсказуемая натура, что она может как угодно реагировать на любую ситуацию

После «Волка с Уолл-стрит» спрос на Марго подскочил втрое: каждый год она выпускала по несколько полнометражных фильмов. И после того, как сыграла с Уиллом Смитом в «Фокусе» (2014), с Александром Скарсгардом в «Тарзане» (2016), ее утвердили на роль отмороженной подружки Джокера (Джаред Лето) Харли Куинн в «Отряде самоубийц» (2016). «Я стремилась особо сосредоточиться на шизофрении, потому что в первоисточнике, к которому я всегда обращаюсь, неоднократно встречались «голоса в моей голове», - объясняла актриса. - У Харли такая непредсказуемая натура, что она может как угодно реагировать на любую ситуацию, а это для меня как актрисы - просто подарок судьбы. Так что, изучая все это, я действительно просто влюбилась в нее».

Кадр из фильма «Тоня против всех»

Пожалуй, самая серьезная роль Марго — скандальной и прославленной американской фигуристки Тони Хардинг в черной комедии «Тоня против всех» (2017). Работа, в которой актриса выступила еще и в качестве продюсера, принесла Робби персональную номинацию на «Оскар». Мало кто ожидал, что из женственной и сексапильной актрисы может получиться грубая и оковалистая спортсменка. Марго пришлось учиться кататься на коньках, чтобы показать в кадре хотя бы простейшие элементы. Как результат — синяки, волдыри на пальцах ног и позвоночная грыжа.

Марго в роли актрисы и модели Шэрон ТейтФото: кадр из фильма

В десятом фильме Квентина Тарантино актрисе досталась роль популярной американской актрисы и модели Шэрон Тейт. И там — на множестве крупных и подробных планов — Марго предстала в полной красе. «В случае с Шэрон было важно само ее присутствие, - считает актриса. - Она идея, она символ, а не катализатор событий. Хотя мы знаем ее реальную историю, в фильме ее роль написана не для того, чтобы подталкивать сюжет, не для драмы. Предназначение этого персонажа отличается от всех тех героев, которых я играла ранее. Мы говорили много о том, что могло бы быть ее небольшим недостатком? Курение, она любила выкурить сигарету-другую, я читала истории о том, какой она была смешной, но мы подумали, что эта версия истории не поможет картине в целом, так что мы остановились на версии, где она становится сердцебиением картины, практически кем-то нереальным, своего рода ангелом на земле».

margotrobbie Outback adventure in Australia

К 30 годам Марго подходит в блестящей форме: по-прежнему феноменально выглядит, уже опережает австралийскую легенду Николь Кидман по степени трудолюбия и востребованности (два десятка фильмов за последние пять лет), снимается во второй части «Отряда самоубийц» и не исключено, что станет новой звездой «Пиратов Карибского моря». Заменив Джонни Деппа. Это не шутка и не утка: после скандального развода актера с Эмбер Херд продюсеры проекта решили избавиться от токсичного с точки зрения репутации Джонни. Новая часть «ПКМ», как пишет The Hollywood Reporter, не будет сюжетно связана с предыдущими — и главной героиней фильма станет как раз Робби.