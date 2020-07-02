"О тебе, родной мой": вдова умоляет устроить прощание с Виктором Проскуриным на сцене

Вдова знаменитого актера Виктора Проскурина, скончавшегося 30 июня, тяжело переживает невосполнимую потерю. Сейчас Ирина Хонда мечтает устроить церемонию прощания на сцене, как принято в случае смерти артиста.

Вдова просит организовать актеру Виктору Проскурину достойные похороны с торжественной церемонией прощания в Доме кино. "Витюша! Это все тебе! О тебе, родной мой. Ты так всем нужен. Как же так, радость моя... Как без тебя... Я соберусь... Я обещаю... Но сейчас мне так больно... Мне делают больно люди... Прошу, кто может. С артистом надо прощаться на сцене. Услышьте меня!", - обратилась Ирина Хонда к общественности в блоге.

Вдова не понимает, как можно не проститься с ее мужем, как это подобает Народному артисту России. "Звание есть такое у нас в стране... Миленькие! Помогите сделать прощание на сцене. Настоящей сцене! Витя будет улыбаться с небес... Это будет всем нам стыдно. Потом будет стыдно!.. Сил сейчас нет...", - добавила она.

Ранее Хонда сообщила о причине смерти 68-летнего актера. Ирина отметила, что он страдал хроническим заболеванием. У него была обструктивная болезнь легких. У Проскурина случился очередной приступ, после чего его срочно доставили в больницу. Но, к сожалению, он скончался в реанимации.

Напомним, Ирина Хонда была пятой женой Виктора Проскурина. Несмотря на большую разницу в возрасте - 20 лет - пара жила в гармонии. Ирина спасла актера от алкоголизма. Однако после этого испытания последовало новое. В 2018 году Виктор победил онкологию, на фоне которой у него развилась анорексия. Вес артиста достиг почти 40 килограммов.

Проскурин стал широко известен после ролей Гены Ляпишева в фильме "Большая перемена" и капитана Блинова в картине "Выйти замуж за капитана". Также снялся в таких фильмах, как "Жестокий романс", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама".