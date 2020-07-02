«Потерпи, и все будет хорошо»: почему принц Филипп объявил войну принцессе Диане, а Елизавета II была против развода невестки с принцем Чарльзом

Незадолго до дня рождения принцессы Дианы, - 1 июля леди Ди исполнилось бы 59 лет - появилась обескураживающая новость, что 30-летняя звезда романтической саги «Сумерки» Кристен Стюарт сыграет Диану в фильме чилийского режиссера Пабло Ларраина «Спенсер». В сети по этому поводу разгорелись споры.

«Принцесса Диана была элегантной и стильной, а Кристен - нет. Они даже не похожи!»

«Неужели не могли найти британскую актрису?!»

Ларраин решил сделать ставку не на гибели леди Ди, а на ее браке с принцем Чарльзом и отношениях с сыновьями. В фильме «Спенсер» будет показано несколько дней из жизни принцессы, когда она осознала, что готова отказаться от будущего королевского титула ради простого женского счастья.

Принцесса Диана по-прежнему остается одним из самых популярных членов британской королевской семьи, признанной иконой стиля. Ее образы часто сравнивают с нарядами Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Жизнь в семье Виндзоров оказалась большим испытанием для леди Ди: нелюбимый и нелюбящий муж, измены супруга, непростые отношения со свекровью - Елизаветой II. Почему любимица миллионов не нашла общего языка с жителями Букингемского дворца и его хозяйкой, разбиралась «КП».

ЛЮБОВЬ ВСЕЙ ЖИЗНИ

Впервые Диана Спенсер поцеловалась с принцем Чарльзом сразу после похорон лорда Маунбеттена, погибшего в результате теракта, организованного ирландской республиканской армией.

- В тот вечер мы были на барбекю, разговаривая о Маунбеттене и его возлюбленной, и я сказала: "Ты, должно быть, такой одинокий. Тебе нужен кто-то рядом". Тогда он вскочил и начал целовать меня, ну и все, что делают люди в таких ситуациях, - вспоминала Диана в интервью журналисту Эндрю Мортону.

Чарльз был непоследователен в своих ухаживаниях: часто пропадал, иногда звонил и всего 13 раз (до свадьбы) виделся с будущей супругой. Между ними не было сильных чувств - легкий намек на влюбленность, не более. Хотя лучшая подруга Дианы много лет спустя утверждала Люсия Флеча де Лима, что Чарльз был любовью всей ее жизни.

Кристен Стюарт сыграет Диану в фильме чилийского режиссера Пабло Ларраина «Спенсер»Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еще до помолвки Диана познакомилась с Камиллой Паркер-Боулз, старой возлюбленной и верным другом принца Чарльза. Девушки подружились, но их общение продолжалось до тех пор, пока Диана не заподозрила жениха в романе с Камиллой.

- Мне жаль, что я стою между вами. Это должно быть адом для вас обоих, но я знаю, что происходит. Не держите меня за идиотку, - попросила при встрече с Паркер-Боулз леди Ди.

Чарльзу Диана нравилась, и как пишет британская журналистка Пенни Джунор, он не хотел ее терять. Кроме того, Диана Спенсер, в отличие от Камиллы, была идеальной парой для принца Уэльского. Такую партию одобряла и королева.

«Она одна из нас. Я очарована всеми тремя девушками из семьи Спенсер», - писала Елизавета II одному из близких друзей.

Сторонником кандидатуры Дианы Спенсер был и принц Филипп. Ему нравилось, что 19-летняя Диана смеется на его странными шутками (известно, что у Филиппа крайне специфическое чувство юмора), обладает хорошими манерами, с легкостью поддерживает разговор о лошадях и охотничьих собаках. Поэтому, чтобы ускорить помолвку сына, Принц Филипп написал ему письмо, где советовал Чарльзу сделать предложение Диане.

Но, как утверждают королевские биографы, брак Дианы и Чарльза был ошибкой для обоих. Чарльз страдал от того, что должен подчиняться требованиям монаршей фамилии, а Диана чувствовала себя обманутой всеми. У принцессы развилась мания преследования, ей казалось, что все вокруг ее обсуждают. Все это вылилось в булимию (психическое расстройство, сопровождаемое расстройством пищевого поведения).

- Потерпи, и все будет хорошо, - сухо посоветовала Елизавета II молодой невестке.

Диана Спенсер и принц ЧарльзФото: GLOBAL LOOK PRESS

ПРАВЯЩАЯ СВЕКРОВЬ

Отношения принцессы Дианы и Елизаветой II можно назвать сложными: открытая и отзывчивая Диана и скупая до эмоций и чувств британская королева. При этом леди Ди испытывала к свекрови искреннее уважение и больше всего боялась ее подвести, поэтому соглашалась со всем, чтобы та не говорила.

«В то время как Диана находила монархию плохо организованной рушащейся институцией, она глубоко уважала манеру поведения Королевы, сохранявшуюся в течение последних сорока лет», - пишет в своей книге «Диана: ее правдивая история» журналист Эндрю Мортон.

Именно преданность королевской семье и восхищение королевой сделали из Дианы Спенсер истинную принцессу Уэльскую.

«Перед тем, как отправиться на вечеринку в саду душным июльским днем, Диана получила совет подруги, рекомендовавшей ей взять с собой веер. Она сказала: "Я не могу этого сделать. Моя свекровь будет стоять там в перчатках, чулках, туфлях и с сумкой". Ее чувства к ней выражались в восхищении полным самоконтролем монарха в любых обстоятельствах», - отмечает Мортон.

Видя, как тяжело приходится Диане в Букингемском дворце, принц Филипп посылал ей подбадривающие записки, в которых подписывался «папа».

«Я НЕ ЗНАЮ, ЧТО ВАМ ДЕЛАТЬ»

Довольно быстро леди Ди поняла, что Чарльз и Камилла Паркер-Боулз не просто «очень близкие друзья», как утверждал сам принц. Диана осознала, что супруг ей изменяет. Но все, с кем бы Диана не обсуждала это, пытались ее разубедить в этом. Даже Королева-мать, которая поспешила заверить, что ее внук не способен на такое предательство.

Однако факт оставался фактом. Придворные - от повара до телохранителя - на все вопросы Дианы отвечали отрицательно, защищая принца Чарльза от провала, а леди Ди - от разочарования.

Не выдержав, что все ее водят за нос, принцесса Уэльская решила пойти на крайнюю меру - поговорить с королевой Елизаветой II.

«Я пришла к Королеве рыдающая, с вопросом "Что же мне делать?" - пишет в своих дневниках Диана. – В ответ я получила лишь "Я не знаю, что вам теперь делать, Чарльз безнадежен"».

Елизавета II стала единственным человеком, который не стал скрывать измен сына от невестки. Впрочем, монархиня, как уточняет королевский биограф Роберт Лейси, никогда не считала принцессу Диану виновной в разводе с Чарльзом. Ее больше оскорблял поступок сына, который решил опозорить не только честь своей жены, но и всей британской королевской семьи.

КОРОЛЕВСКАЯ ВОЙНА

До 1992 года в бедах, обрушившихся на брак Дианы и Чарльза, Елизавета II и принц Филипп винили скорее сына, чем невестку. Но переломный момент произошел, когда в свет вышла книга «Диана: Ее подлинная история» с откровениями принцессы Уэльской журналисту Эндрю Мортону.

Такое предательство не смог простить принц Филипп и фактически объявил войну невестке. На светских мероприятиях при каждой возможности он оскорблял и упрекал ее в нездоровом психическом поведении, демонстративно покидал помещение при появлении Дианы.

«Будьте честны и признайтесь себе, что отношения Чарльза с Камиллой - это ничто по сравнению с тем, как себя ведете вы сейчас», - написал в записке Диане герцог Эдинбургский.

Елизавета II оставалась сторонницей мирного решения вопроса. Филипп настаивал, что следует настоять на разрыве отношений Дианы и Чарльза, что невестка только позорит всю королевскую семью. Но монархиня оттягивала это решение.

Все изменилось после скандального интервью леди Ди журналисту BBC Мартину Баширу в ноябре 1995 года, где она во всеуслышание объявила об изменах супруга. Взбешенная королева изо всех сил старалась сохранять спокойствие и даже прислала Диане приглашение встретить Рождество в Сандрингеме. Но принцесса отказалась. Это стало последней каплей, после чего королева незамедлительно дала свое согласие на развод сына и невестки.

ЛИЧНЫЕ МОТИВЫ

Вылетевшая на свободу леди Ди, которой на тот момент исполнилось 36 лет, училась заново жить. Королевской семьи у нее больше не было, за то остались светские рауты, внимание прессы и любовь миллионов. Но больше всего Диане нужна была любовь.

О страшной автокатастрофе, случившейся в последний день лета в Париже в 1997 году, одной из первых узнала Елизавета II. Ей позвонили среди ночи и сообщили о гибели Дианы и ее любовника, сына египетского миллиардера Доди аль-Файеда.

Женщина была еще жива, когда приехала скорая помощь - она была без сознания, но продолжала дышать. В старейшей больнице Парижа, Сальпетриер, врачи только развели руками - они уже не могли помочь леди Ди. Через два часа она умерла.

Елизавета II хранила молчание и упорно отказывалась обращаться к подданным в связи со смертью Дианы почти неделю. Она хотела уберечь королевскую семью от назойливой прессы и сумасшедшего давления со стороны общественности.

В момент гибели невестки она находилась с 15-летним Уильямом и 12-летним Гарри в шотландской резиденции Балморал. Королева была настолько поражена случившимся, что долгое время отказывалась выходить из своих покоев. Сообщить страшную новость Уильяму и Гарри взялся принц Чарльз. А Елизавета, пытаясь поддержать мальчиков, отправилась вместе с ними в местную церковь.

Британцы требовали официального обращения от королевы. А его откладывание породило в обществе слухи, что Елизавета II могла быть причастна к гибели Дианы. Якобы у нее были личные мотивы, поэтому королева наконец-то решилась вычеркнуть непослушную принцессу Уэльскую из их жизни.

- Это очень большая потеря для целой страны. Я выступаю перед вами как королева и как бабушка. Диана была исключительным человеком. Она никогда не теряла оптимизма, всегда смеялась и улыбалась. Она вдохновляла окружающих своим теплом и добротой, - заявила Елизавета.

Общественность не приняла выступления королевы. Его назвали сдержанным и безэмоциональным, и это еще больше усугубило подозрения отдельной части английского общества в причастности королевской семьи к смерти леди Ди.

Через 15 лет двоюродная сестра Елизаветы II, Маргарет Роудс, расскажет, что королева тяжело переживала гибель невестки и волновалась за то, как перенесут эту трагедию ее внуки.

В 2017 году в прессу попало письмо монархини, адресованное своей помощнице Генриетте Эйбел Смит. Оно было написано через пять дней после смерти Дианы.

«Спасибо за то, что принесли свои соболезнования по поводу смерти Дианы... Это действительно очень и очень тяжело. Она стала самой большой потерей для страны... Уильям и Гарри вели себя так смело, так мужественно, что я очень ими горжусь... Во мне борется столько разных эмоций, но я понимаю, что мы должны справиться со всем этим», - написала Елизавета.