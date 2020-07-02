Когда подорожает бензин на заправках

За июнь дважды обновился исторический максимум оптовых цен на бензин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. За тонну АИ-95 дают уже почти 58 тысяч рублей. Но на заправках невиданных ранее ценников не замечено. Все дело в особенностях регулирования цен на бензин в стране.

- Мы сейчас в точно такой же ситуации, как в 2018-м, - сказал «КП» президент Независимого топливного союза Павел Баженов. – Тогда тоже росли оптовые цены, а розничные всеми силами сдерживали. Но в конце концов и они пошли вверх.

В обычных условиях продавать топливо заграницу выгодней, чем на российском рынке. Поэтому бюджет доплачивает производителям бензина за то, что они не вывозят все горючее из страны. Но из-за пандемии спрос в Европе упал, и внутренний рынок оказался более привлекательным. Тут уже нефтяники должны доплачивать в бюджет. При этом власти запретили ввозить в страну дешевый иностранный бензин. Вот и получилась ситуация, когда себестоимость топлива дорожает, растет его оптовая цена, но за ценниками на заправках государство строго следит.

Антимонопольщики уже заявили, что не видят причин для роста цен. По данным ФАС, розничные цены на бензин и дизель с начала года выросли всего на 0,2%.

- С 1 июля перестали действовать ограничения по объемам продаж на бирже, которые устанавливали из-за коронавируса. Это даст некоторую корректировку цен, - отметил Баженов. – Но, думаю, ценники на АЗС все равно в обозримом будущем вырастут, причем рост будет больше инфляции, то есть 3-4%.

Эксперт уверен, бесконечно так продолжаться не может. Сейчас по сути весь ценовой удар приняли на себя сети АЗС: они покупают топливо дороже, чем раньше, но сами поднять цены не могут. Если текущая ситуация не изменится, заправок просто станет меньше: небольшие компании вынуждены будут уйти с рынка.

Спасением могло бы стать решение пустить в страну бензин из заграницы. Это предложение Федеральной антимонопольной службы. Но в правительстве его пока не поддерживают.

- Уже наблюдаются перебои с АИ-95. Кроме того, могут возникнуть проблемы с качеством бензина, - считает Баженов. – Демпфирующий механизм, из-за которого нефтяники сейчас доплачивают в бюджет, не действует на нетоварный бензин. Конечно, продавать его – это прямое нарушение, но созданы все предпосылки, чтобы заправки на это решались.