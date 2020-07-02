2020-07-02T14:55:40+03:00
Происшествия

Пожар в жилом доме на Тверской: здание находилось на реконструкции

Возгорание возникло на втором этаже, пострадавших нет [видео]
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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В настоящее время пожарные приступили к ликвидации пожараВ настоящее время пожарные приступили к ликвидации пожара
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Черный дым увидели водители, проезжая днем 2 июля по Тверской улице в Москве. Пожар в здании возле станции метро «Маяковская». По соседству кафе «Старбакс» и «Хлеб насущный». Как удалось узнать «Комсомольской правде», в здании велись ремонтные работы.

- Подразделения МЧС в данный момент работают на улице Тверская, 24. Это находящееся на реконструкции здание, на втором этаже произошло возгорание. Предварительная площадь пожара – около 50 квадратных метров. Людей внутри здания нет, информация о пострадавших не поступала, - рассказали «КП» в ГУ МЧС по Москве.

Из-за пожара образовались пробки

Из-за пожара образовались пробки

В настоящее время пожарные приступили к ликвидации пожара, который начался в 13.56. Эвакуация людей не проводилась.

Движение на Тверской улице в настоящее время немного заблокировано, образовались пробки, так как проезжую часть освободили для пожарных машин.

- Движение по Тверской в сторону области ограничено до 1 полосы. Объезжайте, - сообщили в ЦОДД Москвы.

Фото: ЦОДД

Фото: ЦОДД

Очевидцы рассказали, что пожар пытаются ликвидировать уже около часа. При этом полностью движение машин и автобусов на Тверской улице не прекращено.

- Сейчас только валит черный дым, но люди видели и яркие языки пламени. Сильный пожар. Сейчас там вода полностью льется на летнюю веранду "Хлеб насущный", которая на первом этаже, - рассказал москвич Николай.

- По данным на 14.51, пожар пока не удалось ликвидировать. Площадь возгорания не увеличилась, - прокомментировали в МЧС по Москве.

На Тверской улице в Москве произошёл пожар в жилом доме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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