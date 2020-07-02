Меркель выступила за завершение строительства трубопровода «Северный поток-2»

В США обсуждают вопрос введения против Германии дополнительных санкций в связи со строительством трубопровода «Северный поток-2». Им показалось мало ограничительных мер, введенных в декабре прошлого года в отношении физических лиц и компаний, причастных к прокладке трубопровода. Сенаторы Тед Круз, Джинн Шейхин, Джон Баррассо, Рон Джонсон и Том Коттон предлагают включить новые санкции в оборонный бюджет США на следующий 2021 финансовый год. Такая мера позволит ускорить рассмотрение и введение ограничений. Главная задача США - остановить строительство трубопровода.

Однако действия США не пугают власти Германии.

- Те экстратерриториальные санкции, подготовленные США, не соответствуют нашему пониманию закона, как и вся дискуссия, которая ведется в данный момент. Надо признать, что это осложняет процесс строительства («Северного потока-2» - ред.), но мы все равно считаем, что будет правильно завершить этот проект, и мы работаем в этом духе, - заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в Бундестаге.

До этого статс-секретарь немецкого МИД Нильс Аннен во время заседания комитета Бундестага по экономике и энергетике заявил, что американские санкции против «Северного потока-2» неприемлемы, поскольку касаются не только германо-американских отношений, но и затрагивают вопрос европейского суверенитета.

- Абсурдно, что конгресс США пытается действовать, как регулятор европейских проблем. Представьте, если бы мы в бундестаге приняли резолюцию по энергетической безопасности США, - отметил Аннен.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Борец также заявил, что Европа готовит усиленный механизм санкций на американские рестрикции.

На сегодня «Северный поток-2» завершен на 93%. В данный момент строительство приостановлено, поскольку подрядчик проекта швейцарская компания Allseas отказалась продолжать работы из-за угрозы американских санкций. Российскому трубоукладочному судну «Академик Черский» удалось проложить 160 км труб по дну Балтийского моря.

Трубопровод берет свое начало в районе Усть-Луги в Ленинградской области, а заканчивается в районе немецкого Грайфсвальда. Общая протяженность - 1200 км. «Северный поток-2» позволит поставлять в Европу 55 млрд куб.м газа в год.