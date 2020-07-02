«Вслепую на Эльбрус»: Незрячий блогер готовится покорить самую высокую точку России

Иван Ерхов потерял зрение в 25 лет. Но не отчаялся, не опустил руки. А начал ставить себе новые цели и преодолевать их. Иван ведет блог «Жизнь в темноте», в котором доказывает - даже с ограниченными возможностями здоровья можно жить полноценной жизнью.

Сейчас Иван поставил перед собой новую цель - стать первым тотально незрячим человеком, который покорит самую высокую точку России - гору Эльбрус.

- Для людей с инвалидностью многие простые вещи являются настоящим преодолением. Но так хочется сделать что-то, что под силу в целом не каждому, - рассказывает Иван.

Блогер много лет занимается спортом и физически готов к подобными вызовам.

- В стрессовых ситуациях человек становится настоящим, уходит все наносное, остается только то, что помогает выжить. Как спортсмен и участник многих соревнований я проходил это множество раз, - говорит он.

Но для Ивана эта восхождение на Эльбрус - не просто спортивное достижение, но и социально значимый шаг. Парень хочет показать, что жизнь человека с инвалидностью не должна замыкаться в четырех стенах. Что человек с инвалидностью имеет невероятную мотивацию и способность к самопреодолению, он может жить и работать наравне со здоровыми людьми. И, наконец, Иван хочет напомнить о важности развития доступной среды и инклюзии в обществе.

[СЛЕПОЙ] решил покорить [ЭЛЬБРУС].В реализации нашего проекта я рассчитываю на вас! Ведь каждый рубль вашей поддержки это шаг на пути к моей мечте.

Чтобы донести эти идеи, молодой человек готовится снять документальный фильм о своем походе. В восхождении будет участвовать также команда Ивана: два оператора, гид, сопровождающий.

Для того, чтобы подготовить и выпустить полнометражную ленту, Ивану нужна помощь. На краундфандинговой платформе planeta.ru он открыл сбор на съемки фильма. За 45 дней Иван Ерхов планирует собрать 445 000 рублей. Средства пойдут на дорогу, проживание на перевалочных пунктах, трансфер, питание, оплату работы оператора, монтажера и гида в горах, а также экипировку и аренду недостающего оборудования для съемок.

Поддержать Ивана на пути к его мечте можно по ссылке