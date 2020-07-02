2020-07-02T16:26:51+03:00
Звезды

Появилось свадебное фото с тайной женитьбы Андрея Макаревича

Свадебная церемония певца с молодой невестой прошла по еврейским традициям
Ольга ЛИБГАРДТ
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И если для Макаревича этот брак стал четвертым, то его избранница отправилась под венец в первый разИ если для Макаревича этот брак стал четвертым, то его избранница отправилась под венец в первый разФото: Личный архив
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Андрей Макаревич и его четвертая жена Эйнат Кляйн сыграли свадьбу в конце 2019 года. Однако только на днях появились подробности торжества. Молодожены прошли церемонию хупы.

Андрей Макаревич и его молодая жена Эйнат Кляйн познакомились в Аддис-Абебе во время путешествия. Девушку порекомендовали в качестве экскурсовода. А поженились в Яффе согласно еврейским традициям.

Появилось свадебное фото с тайной женитьбы Андрея Макаревича Фото: Личный архив

Появилось свадебное фото с тайной женитьбы Андрея МакаревичаФото: Личный архив

"Перед хупой меня всему научили. Оказалось, не так хитро, как это малюют. Был чудесный рав, который все объяснил. Мы и не рассматривали никаких других вариантов - как Эйнат решила, так и сделали. Она очень хотела, чтобы было красиво и было по-еврейски, потрясающе все организовала, я не участвовал. Для меня и для Эйнат была важна традиционная сторона, ведь таким образом свидетельствуешь уважение и принадлежность к своему народу", - рассказал певец в интервью "Еврейскому журнал".

Свадебная церемония прошла по еврейским традициям Фото: Личный архив

Свадебная церемония прошла по еврейским традициямФото: Личный архив

По его словам, на торжестве присутствовали 40 человек. "Мы пригласили наших самых близких московских и израильских друзей. Все происходило в Яффе, в замечательном старинном интерьере, с замечательным шеф-поваром, замечательными винами. И я лишний раз убедился, что женился на перфекционистке, которая доводит до совершенства все, за что берется", - добавил артист.

Андрей Макаревич и его четвертая жена Эйнат Кляйн сыграли свадьбу в конце 2019 года Фото: Личный Архив

Андрей Макаревич и его четвертая жена Эйнат Кляйн сыграли свадьбу в конце 2019 годаФото: Личный Архив

И если для Макаревича этот брак стал четвертым, то его избранница отправилась под венец в первый раз. "В моей жизни это был самый красивый вечер и первая хупа. И это абсолютно никак не связано с религиозностью, это связано с традицией, передающейся из поколения в поколение, с моими родителями, бабушками и дедушками", - подчеркнула Эйнат.

Напомним, Андрей Макаревич был женат трижды. Первая жена - Елена Глазова (Фесуненко). Брак распался через три года (1976-1979). Вторая жена - Алла Макаревич (в девичестве Голубкина. В 1987 году у пары родился их сын Иван, затем супруги развелись. Третья жена - Наталья Голубь. Развелись в 2010 году.

У Андрея Макаревича трое детей. Помимо сына - две дочки. Дана - внебрачная дочь, проживает в Филадельфии. Анна - от отношений с Анной Рождественской.

Андрей Макаревич: «Да - я женился. Но моя Эйнат не успела ко мне перебраться до изоляции».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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