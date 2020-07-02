Путин объяснил результаты голосования по поправкам

Заседание оргкомитета «Победа» Владимир Путин начал с самой горячей темы дня. Он сказал слова благодарности тем, кто принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию. И тем, кто их поддержал эти изменения.

- Спасибо вам большое за поддержку и доверие, - сказал он. - Я неоднократно говорил о необходимости поправок.

Но эту необходимость Путин объяснил не только важностью внесения в Основной закон изменений в политической, культурной и нравственной части.

- Мы во многим еще очень уязвимы, у нас многое еще сшито на живую нитку, - заявил президент. - Нам нужно внутренняя стабильность и время для укрепления страны, всех ее институтов.

Не обошел в своей речи Путин и тех, кто проголосовал против. Им тоже досталась своя часть благодарности. Их выбор показывает, что в стране много нерешенных проблем, от которых нельзя отмахиваться.

- Это правда! - согласился президент. - Люди сталкиваются с черствостью, несправедливостью. Жизнь показывает, что мы часто недорабатываем, а должны действовать эффективней и точнее. Результаты голосования показывают, что большинство граждан России верит - мы можем работать лучше.

Путин сформулировал в связи с этим правительству его главную задачу - работать лучше, как этого требуют жители России.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/788341" frameborder="0"></iframe> Путин начал заседание оргкомитета «Победа» с благодарности россиянам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Русские, Бог и пенсии: что дадут принятые поправки в Конституцию

Объясняем, как поменяется жизнь россиян после 1 июля (подробнее)