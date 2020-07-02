2020-07-02T16:14:19+03:00
Экономика

Денег нет, а вы лежите: коронавирус оставил без летнего отдыха большинство россиян

Но 3% опрошенных готовы даже залезть в долги, но куда-нибудь поехать
Нина ЦВЕТКОВА
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Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Более, чем у половины россиян нет денег на отпуск. Все, что накопили, потратили во время карантина. Такие данные опубликовал сервис Туту.ру, проведя опрос 3 000 респондентов.

Пятая часть страны, пытаясь сэкономить, поедет в отпуск в границах своего же региона. Остальные или еще не определились, или полетят за рубеж как только откроются границы. Тех, кто готов залезть ради отпуска в кредит меньшинство.

Соотечественники, имеющие возможность отправиться в отпуск и не ждать заграниц, выбрали поездки в Симферополь, Анапу, Сочи и Минеральные Воды.

Судя по бронированию авиабилетов, народ мечтает посетить бывшие республики СССР: Узбекистан, Молдавию, Армению и Белоруссию. Это, скорее всего, связано с тем, что эти направления могут открыть в первую очередь. А также большим представительством выходцев из этих стран в России. Из стран Европы популярны Германия и Чехия. И, разумеется, как только откроют границы, россияне рванут в Турцию.

КОНКРЕТНО

Откладывали ли вы деньги на отпуск после карантина?

Какой отпуск? Все накопления потрачены - 51%

Денег в этот сезон мне хватит разве что только на поездки по области — 19%

Да, лежат, ждут своего часа. Жду, когда откроется нужное мне направление - 15%

Моя зарплата позволяет мне бронировать билеты, покупать туры без накоплений - 8%

Да, уже потратил на билеты и забронировал отель - 4%

Планирую взять кредит на отпуск — 3%

(По данным сервиса Туту.ру).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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