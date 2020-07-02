2020-07-02T16:20:42+03:00
Общество

Умер поэт Борис Дубровин, писавший песни для Иосифа Кобзона, Анны Герман, Муслима Магомаева и Юрия Антонова

Поэт-песенник Борис Дубровин скончался на 95 году жизни
Иван РУНЕВ
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Поэт Борис ДубровинПоэт Борис Дубровин
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Советский писатель Борис Дубровин ушел из жизни несколько дней назад, но стало известно об этом только сейчас. Мужчина скончался в свой квартире в районе Медведково через месяц после 94-летия. С ним рядом находилась его супруга Валентина Тарасовна.

— Предварительной причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность, — сообщил источник kp.ru

Бориса Дубровина знают и уважают все именитые артисты. Из-под его пера вышли тексты таких песен как «От печали до радости» Юрия Антонова, «Любви негромкие слова» Анны Герман, «Маленькая Москва» Александра Барыкина, «Броненосец „Потёмкин“» Льва Лещенко, «Вся жизнь моя» Андрея Миронова.

Поэт работал вместе с известными композиторами: Владимиром Шаинским, Давидом Тухмановым, Игорем Крутым, Аркадием Хаславским и многими другими. А среди исполнителей, для которых Борис Саввович написал стихи, такие звёзды как Иосиф Кобзон, Муслим Магомаев, Эдуард Хиль, Валерий Леонтьев, Лариса Долина. Поэт-песенник подарил отечественной эстраде поистине великое наследие. Кроме песен Борис Дубровин выпустил около 20 сборников стихов и 6 прозаических произведений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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