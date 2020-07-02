20 городов получат звания «Город трудовой доблести»

20 городов России будут награждены званиями «Город трудовой доблести», учрежденным совсем недавно. Об этом заявил на заседании оргкомитета «Победа» Владимир Путин. Точнее он заявил, что нельзя вычеркнуть из списка кандидатов.

- На мой взгляд ничто не препятствует тому, что присвоить звания всем 20 городам, - сказал президент. - Все необходимые документы я подпишу в ближайшее время.

Жители городов, проявивших себя во время Великой Отечественной войны в качестве «кузницы победы», собрали сотни тысяч подписей под своими заявками. Некоторые очень сильно впечатлили главу государства.

- Внуки и правнуки тех, кто в войну трудился под бомбежками, собрали 846 тысяч подписей, - привел он в пример современный Нижний Новгород. - Больше лишь у Уфы, где в поддержку присвоения этого звания собрали более миллиона подписей.

ЗВАНИЯ «ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ» ПОЛУЧАТ

Боровичи,

Екатеринбург,

Иваново,

Ижевск,

Иркутск,

Казань,

Магнитогорск,

Нижний Новгород,

Нижний Тагил,

Новокузнецк,

Новосибирск,

Омск,

Пермь

Самара,

Саратов,

Томск,

Ульяновск,

Уфа,

Челябинск,

Ярославль.