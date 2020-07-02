В Республике Татарстан реализуется ряд крупных мероприятий ФЦП «Вода России»

Как рассказал директор ФГБУ «Центр развития ВХК» Минприроды России Сергей Будилин, в частности, предполагается реконструировать ограждающую дамбу на левом берегу реки Камы, а также укрепить берег реки в селе Именьково.

Кроме того, в 2020 году в рамках программы предусмотрено проведение капитального ремонта 19 гидротехнических сооружений, 11 из которых являются переходящими, а восемь — новые. Общая стоимость проведения работ составит 89 миллионов рублей.

В республике ведутся работы и в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан на 2014–2022 гг.». Общая стоимость запланированных в рамках программы целевых водохозяйственных мероприятий составляет 669 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на строительство пяти берегозащитных сооружений в Арском, Бавлинском, Балтасинском, Камско-Устьинском, Сабинском районах. Также предполагается расчистка русел рек в пяти населенных пунктах, капитальный ремонт пяти гидротехнических сооружений, расчистка и благоустройство семи водных объектов.

Отметим, что Республика Татарстан является одним из немногих регионов России, обладающим полноценным сводом сведений о водных объектах. Это позволяет планировать и реализовывать масштабные мероприятия, направленные на системное решение проблем водохозяйственного комплекса республики.

Общая площадь водной поверхности на территории Республики Татарстан составляет 4,4 тысячи квадратных километров. Крупнейшие реки региона — Волга, Кама, а также их притоки Вятка и Белая. На территории республики насчитывается 73 бассейна основных притоков Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ. Рек разного порядка с постоянным течением насчитывается 5210. Только официально зарегистрировано наличие 3674 родников.

На территории Республики Татарстан насчитывается также 8073 озера. По данным статистики, только за 10 лет, прошедших после создания Куйбышевского водохранилища, на территории республики по естественным и антропогенным причинам исчезло 1681 озеро. Также насчитывается 7375 болот при общей площади водно-болотных угодий 284,7 километра.