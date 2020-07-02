Мы проснулись в другой стране: первые итоги голосования по поправкам в Основной закон России

Более 3/4 участвовавших в голосовании по поправкам в Конституцию сказали «да» изменениям в Основной закон.Но во время голосования и после него возникало немало вопросов. Отвечаем с экспертами на главные из них.

КОГДА ПОПРАВКИ ЗАРАБОТАЮТ

- Юридически поправки в силу уже вступили, - объяснил «КП» профессор МГУ Андрей Манойло. - В марте по поправкам проголосовали заксобрания всех субъектов РФ. А если 2/3 регионов изменения одобряют — президент выпускает указ, где эти поправки признаются внесенными в Конституцию. И это уже произошло. Но Путин сказал, что поправки вступят в действие только после всероссийского одобрения на голосовании. И граждане это доверие оказали — тремя четвертями голосов. Получается, поправки уже дважды легитимны. И вступили в действие.

- Но ряд поправок потребуют законов под них?

- Да. Не менее 50 законов должна будет Госдума принять — в осеннюю сессию. Но вот пакет социальных поправок — они первоочередные, и они уже фактически работают. Та же регулярная индексация пенсий. А вот поправка о Госсовете требует разработки федерального закона.

ПОЧЕМУ ЗА УРАЛОМ — БОЛЬШЕ СКЕПТИКОВ?

- Отчего за Уралом поддержали поправки меньше людей, чем в европейской части России. На Алтае, Камчатке, в Магадане, в целом в 16 регионах около трети граждан высказались против поправок...

- Одна из причин - большинство «бедных» регионов у нас расположены за Уралом, - напоминает Андрей Манойло, - У них меньше денег и больше пострадавших от коронавируса (по отношению к численности населения). Там из-за пандемии многие люди оказались «на краю». Им тяжело — ограничения сняты, а проблемы никуда не делись. Отсюда и больше сказавших «Нет».

Профессор МГУ политолог Андрей Манойло.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Но в южных республиках народ тоже небогат, а вирус свирепствует, при том в Чечне и Дагестане — около 90% и более поддержавших изменения в основной закон…

- Там действуют свои механизмы политической и социальной мобилизации. Традиционный уклад, роды, тейпы, кланы. Как старейшина сказал — так почти все пойдут и проголосуют. Очень дисциплинированна в этом плане Чечня. Более 97% проголосовавших сказали поправкам «да». Что, впрочем, не отражает реальный уровень жизни.

ЭЛЕКТРОННОЕ БУДУЩЕЕ

- По стране явка 68%. А на электронном голосовании в Москве и Нижнем Новгороде явка — 93%! На следующих выборах эту схему введут по всей стране?

- Это стало прецедентом и прогрессом. В таких масштабах электронное голосование решили опробовать именно сейчас, - подчеркивает Андрей Манойло. - Оно показало свои очевидные плюсы. Это удобно. Человек зарегистрирован на Госуслугах и может не отрываться от своих дел, чтобы идти на участок. Доступность и легкость, скорость голосования всегда повышает явку. Но чем хорошо очное голосование — там тотальный наглядный контроль. Приход на участок создает максимум препятствий, чтобы что-то подделать. Бумажный бюллетень печатают на Гознаке. Урны прозрачны. Масса наблюдателей. Если электронное голосование введут, например, уже на ближайших выборах в Госдуму, эту систему еще нужно дополнительно защищать от взломов, чтобы гарантировать - фальсификации невозможны.

ЯВКА НЕ ПРОВАЛЕНА

- Поправки принимаются, если за них проголосовало больше 50%. А мы получили 78%. О чем это говорит?

- Здесь и явка оказалась сопоставима с президентскими выборами, - говорит президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. - Она выше, чем по поправкам в Конституцию в 1993-м году, когда на участки пришло чуть более 54,8% избирателей. И лишь 58,4% тогда сказали «да» новой Конституции. Внутри России это одно из самых представительных волеизъявлений вообще. Да, свою роль сыграла и растянутость голосования на целую неделю. Обратите внимание и на реальность подсчета голосов. Если бы результаты «натянули», у нас бы сейчас все улицы стояли. А так - 50 человек вышли с протестами в Петербурге и 200 в Москве. Если власть во время коронавируса себя вела адекватно, то она и получает свои политические бонусы.

78 процентов проголосовавших одобрили предложенные Путиным поправки в основной закон страны.Фото: Олег УКЛАДОВ

- Не введут ли в России «растянутое» на неделю голосование и на других выборах?

- Представим, что будет, если голосовать более чем два дня в в сентябре. У вас школа работает в будни, а вы там пытаетесь организовать голосование. Это же невозможно. Два дня голосования - суббота и воскресенье – вполне рабочий вариант. Школы не работают, граждане не работают, они уже могут сесть в избирательную комиссию наблюдателями. А неделя голосования - идея хорошая. Но применить ее можно только во время школьных каникул.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Как голосовали

В столицах

Регион «За» «Против»

Москва 65,3% 33.9%

Санкт-Петербург 77.6% 23.3%

Где наибольшая поддержка

Чечня — 97.92% 1.94%

Тыва - 96.98% 3%

Крым — 90.07% 9.1%

А где наименьшая

Камчатка — 61.7% 39.2%

Якутия 58.3% 41.6%

Ненецкий АО 44.42% 54.57%

СРАВНИМ

В 1993 году на голосование по «ельцинской» Конституции явка составила 54%. «За» проголосовали 58%.

В 2020-м — явка 68%, «За» поправки к Конституции проголосовали 78%.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/788299" frameborder="0"></iframe> Предварительные итоги: 77,92% россиян проголосовали «за» поправки в Конституцию.

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