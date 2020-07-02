Рожденные ползать: физики разобрались, как змеям удается летать

«В кольцо свернувшись, он прянул в воздух и узкой лентой блеснул на солнце. «Рожденный ползать — летать не может!.. Забыв об этом, он пал на камни, но не убился...», - так в «Песне о соколе» Максим Горький описывал попытку ужа, впечетленного рассказами сокола, испытать чувство полета. Испытал, но не полетел. Не дано, согласно философской мысли писателя, ставшей афоризмом.

Однако, нашлись более способные ужи, которые научились, если уж, простите уж за каламбур, и не летать стремительными соколами, то хотя бы перемещаться по воздуху на весьма значительные расстояния, прыгая, как тот уж из «песни», с высоты.

Не падать камнями вниз на камни, а планировать умеют райские украшенные змеи (Chrysopelea paradisi) – из семейства ужеобразных. Как им такое удается? В этом разобрались американские физики из Политехнического университета Виргинии (Virginia Tech). Один из – Джейк Соча (Jake Socha) – 20 лет наблюдал за «летающими гадами», пока не понял за счет чего те держатся в воздухе.

Соча и его коллеги сначала экспериментировали с живыми райскими змеями, прыгавшими с высоты 8,3 метра, потом смоделировали их полет на компьютере, сравнили результаты и сделали два вывод. О чем рассказали в журнале Nature physics, на который сослался портал ScienceAlert, коротко познакомивший с сутью исследования физиков.

Один из своих выводов ученые проиллюстрировали карикатурой. Ее суть: не извивающаяся змея просто падает, извивающаяся - летит. А извивается потому что змее так положено.

Первый вывод: змеи падали бы отвесно, как всё тот уж из «песни» Горького, даже при том условии, что перед прыжком они делают свое тело более плоским.

Второй и главный вывод: змеи летя за счет того, что волнообразно извиваются – и в вертикальной и в горизонтальной плоскостях одновременно. Это и создает подъемную силу и позволяет некоторым «летунам» планировать на расстояние в 100 метров, прыгая с деревьев высотой 75 метров.

Напрашивается и третий вывод: «рожденный ползать – летать все-таки может».

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Райские украшенные летающие змеи невелики – их длина не превышает 120 сантиметров.

По бокам змеи украшены чешуей зеленого цвета с чёрной окантовкой. Вдоль позвоночника чешуя ярко-желтая и оранжевая, на голове оранжевые пятна и черные полоски, брюхо светло-желтое. Встречаются и полностью зелёные особи.

Обитают летающие змеи в Юго-восточной Азии – по крайней мере эти – украшенные. Однако, если верить очевидцам, то перемещаться по воздуху способны и какие-то наши – отечественные змеи. Ни одну пока не поймали, но встречали их многие – больше всего в Ленинградской области. Для некоторых встречи закончились трагически.

В 2006 году на поиски таинственных существ отправилась экспедиция криптозоологов. О том, что случилось с ее участниками, читайте Загадочные «летучие гады» живут по всей России?