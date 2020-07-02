2020-07-02T18:07:01+03:00
Спорт

Манчестер Сити - Ливерпуль 2 июля 2020: прямая онлайн-трансляция матча 32 тура чемпионата Англии по футболу АПЛ

Футбол, матч Манчестер Сити - Ливерпуль 2 июля. Прямая онлайн-трансляция состоится 2 июля 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 32 тура чемпионата Англии по футболу АПЛ
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп.Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Матч двух лучших клубов Англии на данный момент - просто красочное шоу и не более. Если в прошлом чемпионате в битве этих команд решалось, кто же станет чемпионом АПЛ, то теперь же борьбы не вышло. "Ливерпуль" провел феноменальный сезон и теперь в ранге чемпиона сыграет с командой Гвардиолы. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Манчестер Сити - Ливерпуль 2 июля 2020.

Статистика личных встреч Манчестер Сити - Ливерпуль 2 июля 2020

163 раза клубы играли между собой в чемпионатах Англии. "Ливерпуль" выиграл 79 встреч, 43 - "Манчестер Сити", а в остальных 41 играх была ничья. В первом круге на своем поле 10 ноября 2019 года "Ливерпуль" выиграл со счетом 3:1.А в прошлом сезоне перевес был на стороне "Сити" - 0:0 на "Энфилде" и победа 2:1 на "Этихаде".

Прогнозы букмекеров на матч Манчестер Сити - Ливерпуль 2 июля 2020

Больше шансов на успех в этой игре у "Манчестер Сити", "Ливерпулю" уже ничего не нужно в этом сезоне. Они - чемпионы.

Прогноз на матч Манчестер Сити - Ливерпуль 2 июля 2020

Итогом поединка будет ничья.

Составы команд на матч Манчестер Сити - Ливерпуль 2 июля 2020

Составы команд будут известны примерно за час до старта поединка.

Время начала матча Манчестер Сити - Ливерпуль 2 июля 2020

Матч Манчестер Сити - Ливерпуль 2 июля 2020 года в 22:15 по московскому времени.

Где смотреть матч Манчестер Сити - Ливерпуль 2 июля 2020

Прямую видеотрансляцию матча Манчестер Сити - Ливерпуль невозможно будет увидеть в России на общедоступных каналах.

Трансляция матча Манчестер Сити - Ливерпуль 2 июля 2020

Трансляция матча Манчестер Сити - Ливерпуль в России не будет проводиться на общедоступных каналах.

Манчестер Сити - Ливерпуль 2 июля 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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