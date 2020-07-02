Сваха Роза Сябитова в объятиях мускулистого красавца ошарашила своих ровесниц

Самая известная телесваха России Роза Сябитова часто дает советы женщинам. Нередко звезда откровенничает с подписчиками и о своей личной жизни. Однако последнее фото 58-летней артистки не то что вызвало оторопь у публики. Яркий кадр знаменитости в обнимку с мускулистым красавчиком ошарашил россиян.

Роза Сябитова рассказала женщинам о том, как получше узнать и полюбить своего избранника на раннем этапе отношений. Новый пост ведущая популярного шоу "Давай поженимся!" опубликовала в блоге, сопроводив горячим фото.

В кадре знаменитость позирует в объятиях с загадочным незнакомцем, обнаженным по пояс. Мускулистый красавчик обнимает телесваху за талию. Роза буквально светится от счастья. Незнакомец нежно целует ее в копну рыжих волос, стоя под парусом.

Сябитова советует дамам собирать о новом избраннике как можно больше информации. "Ведь она поможет понять, что за человек рядом с вами, и соответствует ли он вашим ожиданиям. А еще, понять его мотив, то есть чего он хочет от вас", - говорит сваха.

syabitova_roza Прежде чем вы сможете по-настоящему полюбить мужчину, вам необходимо узнать его

После чего по пунктам описала, как все это воплотить в реальность. Первым делом она советует меньше говорить и больше слушать партнера. А главное - улавливать, что именно он хочет до донести. При этом важно правильно задавать вопросы.

Во-вторых, надо проявлять интерес. "Запоминайте, что он вам говорит, чтобы потом проанализировать его ответы. Не критикуйте и не высмеивайте его во время беседы. И не совершайте главную ошибку! Находясь под впечатлением от мужчины на раннем этапе знакомства, вам захочется поделиться с ним самыми сокровенными мыслями. Не спешите! Еще не время раскрываться", - советует звезда.

Впрочем, ее мысли фолловеры, кажется не читали. Куда больше их заинтересовал снимок. Поклонники решили, что Роза вновь счастлива в отношениях, причем избранник гораздо моложе ее.

Что тут началось! Сябитову принялись склонять на все лады. Ее стыдили, призывали обратить внимание на ровесников, называли "бабкой-сластолюбкой" и менее привлекательными эпитетами. Пользователи Сети сочли фотографию пошлой и посоветовали оставить снимок исключительно для личных архивов.

"Бесстыжая какая, по возрасту хоть бы нашла себе!", "Как вам не стыдно. Он вам в сыновья годится!", "Я ровесница Розы и просто всегда удивляюсь, как она стала свахой, если сама не может сохранить свой очаг. И дети тоже создают семьи и расходятся, в чем смысл пустого пиара и втирания людям пустого бла, бла, бла!", "Молодым не с кого брать пример. Нечего кидаться на молоденьких, надо искать среди равных себе, во всех смыслах - и возраст, и достаток, и мозги", "Кто этот мускулистый красавец?", - пишут дамы.

В итоге Роза сдалась и написала: "Дорогие подписчики! Фото старое, но в тему поста. Согласна с тем, что если женщина с мужчиной, который младше ее, то в обществе это считается большим мезальянсом, чем отношения с молодой девушкой".

Напомним, Роза Сябитова дважды была замужем. Первый брак был с Михаилом Сябитовым. У пары родились двое детей: Денис и Ксения. Супруг умер от инфаркта. В 2008 году на съемках телепередачи "Давай поженимся" Роза познакомилась с одним из участников программы - инструктором по фитнесу Юрием Андреевым, который вскоре стал вторым мужем ведущей. Затем брак распался. По ее словам, основных причин для расставания было три - большая разница в возрасте, требование Юрия родить ему наследника и его напряженные отношения со взрослыми детьми телеведущей.

В сентябре 2011 года Сябитова сама выступила в качестве "невесты" на шоу. Но мужа не нашла.