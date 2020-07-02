Из Москва-реки около «Лужников» вслед за младенцем выловили тело взрослого мужчины
На Лужнецкой набережной из Москва-реки днем в четверг, 2 июля, выловили еще одно тело. Ранее сайт kp.ru сообщал, что из воды достали погибшего новорожденного младенца. Мальчик, которому всего несколько дней, находился в пеленках. Видимых повреждений на теле ребенка не обнаружили. Следователи подозревают, что он был утоплен. СК уже возбудил уголовное дело по статье «Убийство».
А спустя два часа там же, в районе стадиона «Лужники», выловили еще одно тело. Как стало известно «Комсомольской Правде», это мужчина.
- Пока не установлено, связаны ли эти два тела между собой. Мы пытаемся выяснить личности погибших, - сообщил источник в правоохранительных органах.
По словам источника, на месте обнаружения тел продолжают работать криминалисты. В Следственном комитете официально пока не комментируют обнаружение второго тела. «Комсомольская Правда» следит за развитием событий.
В Москве реке выловили тело человека.
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ИСТОЧНИК KP.RU