Не банк, а грабиловка: как не потерять деньги на скрытых комиссиях

Ставки по вкладам и кредитам падают. У банков все меньше шансов зарабатывать сверхприбыль на разнице между ними. В прошлом году, несмотря на общий рост чистой прибыли, процентные доходы банков снизились. А вот комиссионные - наоборот, выросли на 18% и достигли астрономической величины (1,3 триллиона рублей). И этот доход будет только расти, предсказывают эксперты. За счет наших с вами кошельков...

«ЭТО КАКАЯ-ТО ГРАБИЛОВКА»

В романе-сказке Николая Носова «Незнайка на Луне» была гостиница «Экономическая». Номера в ней стоили дешево, но за все дополнительные услуги надо было платить. За свет, воду, полотенце, за кровать, одеяло, простыню и подушку.

- Это какая-то грабиловка, а не гостиница. Тут поживешь, так не только без шляпы останешься, - гляди, как бы и штаны не сняли. Скоро чихнуть бесплатно будет нельзя, - жаловался один из героев сказки.

Еще несколько лет назад российские банки работали примерно так же, а клиенты – чувствовали себя похожим образом. Самые изворотливые банки вводили комиссии за все что угодно. За рассмотрение заявки по кредиту, за ведение ссудного счета, за внесение ежемесячной платы по кредиту и даже за досрочное погашение. То есть, человек приходил добросовестно отдать долг, а с него еще и комиссию за это брали.

Благодаря ЦБ, Роспотребнадзору и Верховному суду такие практики удалось искоренить. Но прошли годы. И за это время банкиры придумали еще с десяток способов отщипнуть по чуть-чуть от своих клиентов. А в кризис банки стали еще более активными.

БАНКИР НА ВЫДУМКИ ХИТЕР

По закону у банков есть право устанавливать любые комиссии, исходя из своей тарифной и клиентской политики. Главное требование – предупредить клиента, чтобы он знал, за что с него берут деньги. Но в некоторых случаях ЦБ все же вмешивается.

- Как правило, это касается вопросов, которые носят социальный характер, - пояснили в пресс-службе ЦБ.

Есть лишь одно «но». Чтобы применить «кнут», Центробанку нужно провести долгую работу. Разработать законопроект и убедить депутатов его принять. На это иногда уходят годы. В итоге, пока одни порочные практики ЦБ отменяет или ограничивает, банкиры придумывают другие. Не успели решить вопрос с навязанными страховками при выдаче кредитов, как появились комиссии за переводы через банкомат.

Вот пять изменений, которые произошли в последнее время и которые нужно знать, чтобы не переплатить лишнего.

1. Деньги по страховке можно вернуть

Стандартный сценарий – клиент берет кредит на 5 лет, ему навязывают страховку и обязуют сразу же оплатить стоимость полиса на весь срок. Если заемщик отдает долг досрочно, деньги за страховку ему не возвращают. Мол, кредит – отдельно, а страховка – отдельно. Клиенты подавали иски, но судебная практика зашла в тупик. Одни судьи вставали на сторону заемщиков, другие - защищали банкиров и страховщиков.

В конце прошлого года президент подписал закон, по которому клиенты банков могут частично вернуть страховки по любым видам кредитов – ипотечным или потребительским. Закон вступит в силу с 1 сентября этого года. Но будет действовать только по вновь заключенным договорам.

Кстати, деньги за любой полис можно вернуть в течение 14 дней. Это называется «период охлаждения». Если вы поняли, что вам навязали страховку, которую вы не хотели оформлять, вы можете отказаться от нее в течение двух недель. Вернут всю сумму. Но если полис шел в нагрузку к займу, то его условия пересмотрят, скорее всего, в худшую сторону. В этом случае нужно самостоятельно посчитать, что вам будет выгоднее: взять кредит со страховкой под низкий процент или без страховки, но под более высокий.

2. Переводы между картами разных банков стали бесплатными

Еще один социально важный проект - система быстрых платежей, которую ЦБ развивает с 2019 года. Это переводы по номеру телефона между клиентами крупных российских банков (в системе уже больше 50 банков). Бесплатно можно переводить до 100 тысяч рублей в месяц. А если нужно больше, то комиссия за переводы сверх этой суммы не может превышать 0,5% от перевода (но не более 1500 рублей). Правда, некоторые банки хитрят и устанавливают лимиты меньше. Тогда можно жаловаться в ЦБ.

3. «Банковский роуминг» отменили

С 14 июня этого года вступил в силу еще один закон. По нему ЦБ запретил взимать комиссии с клиентов, если банк переводит деньги между счетами клиентов в разных регионах. Но тут некоторые банки пошли на уловки. Комиссии обнулили, но установили месячный лимит на бесплатные переводы. Сверх него комиссии остались.

- Отдельные участники рынка ввели новые лимиты и дополнительные комиссии для граждан за переводы внутри своей сети. Такие действия ограничивают возможности граждан беспрепятственно осуществлять переводы. Вводить такие барьеры недопустимо. Тем более что с точки зрения затрат самого банка такие ограничения не обоснованны, - объяснили «КП» в пресс-службе Центробанка.

Если банки не исправятся, там планируют обратиться в Госдуму и получить законное право ограничивать комиссии банков внутри своей сети.

По закону у банков есть право устанавливать любые комиссии, исходя из своей тарифной и клиентской политики.Фото: Алексей БУЛАТОВ

4. Перевод через банкоматы стал дороже

Чтобы сохранить доходы, банкиры изворачиваются как могут. Если в законе запрещают брать «комиссию», они придумывают «сбор». А если не дают собирать деньги при онлайн-переводах, то можно брать их за внесение средств через банкоматы.

До этого недавно додумались в Сбербанке. С начала июня любой перевод через банкомат облагается комиссией в 1%. Бесплатного лимита нет. Как считают в проекте ОНФ «За права заемщиков», это несправедливо. Потому что такой опцией, как правило, пользуются те, у кого нет денег на хороший смартфон и, соответственно, нет доступа к мобильному приложению, через которое деньги можно отправить бесплатно.

5. Обслуживание счетов подорожает

Но это все мелочи. Как считают эксперты, больше всего банкиры смогут заработать на обслуживании карт. Их в России около 200 миллионов. А комиссионные доходы от них меньше, чем от онлайн-переводов и расчетно-кассового обслуживания предпринимателей.

- Чтобы компенсировать выпадающие доходы от регуляторных ограничений банки будут вводить новые комиссии. Вплоть до платного обслуживания счета вне зависимости от величины поддерживаемого остатка и оборотов по счету. Сейчас доля доходов от открытия и ведения счетов незначительна, - считает Людмила Кожекина, директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА».

По словам аналитика, если сравнивать с развитыми странами, то доля комиссионных доходов в чистой прибыли российских банков пока невелика - меньше трети. Поэтому она точно будет расти.

- Мы будем мониторить ситуацию. Здесь у нас нет полномочий по ограничению. Но если банки будут таким образом увеличивать нагрузку на население, которое пользуется картами, не исключаю, что мы обратимся в Госдуму с просьбой дать нам такого рода полномочия. Чтобы в крайнем случае использовать их, - заявила в середине июня глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Шесть хитростей, которые используют банки

- Галочка, которую поставили за вас

Иногда банки предлагают клиентам предпроданную услугу. Например, вы оформляете кредит онлайн. Заполняете форму. А там уже стоит галочка в том месте, где вам предлагают страховку по кредиту или какое-нибудь юридическое сопровождение. В итоге некоторые думают, что это обязательное условие и не снимают ее.

- Навязанная страховка

Это самая распространенная хитрость. К любому кредиту банки пытаются допродать полис. Сначала заманивают низкой ставкой, а потом говорят, что она возможна, только в паре со страховкой. Банку так выгоднее. Во-первых, он получает гарантию возврата долга. Во-вторых, берет львиную комиссию со страховщика. Выгодно ли это заемщику? Не факт.

- Мисселинг

Это еще одна порочная практика, когда под видом одного продукта вам впаривают совершенно другой. Типичная ситуация: человек приходит в банк, чтобы открыть вклад, но его не устраивает процентная ставка. Тогда ему предлагают открыть полис инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). Но не объясняют всех нюансов этого сложного продукта. А именно: что доходность не гарантирована, что договор вы заключаете со страховой компанией, а не с банком, и что при досрочном снятии денег с вас возьмут очень большую комиссию.

- Платная справка о кредитной истории

О том, насколько вы добросовестный заемщик, можно узнать бесплатно дважды в год – в бюро кредитных историй. Получить информацию можно в личном кабинете на портале госуслуг. Но не все клиенты об этом знают. Этим и пользуются хитроумные банкиры, которые продают такой сервис за 300 – 500 рублей. А чтобы повысить продажи этой услуги, менеджеров стимулируют премиями.

- Халявная кредитка

Например, вы приходите в банк, чтобы перевыпустить зарплатную карту, а вам в нагрузку предлагают оформить кредитку. Мол, возьмите «на всякий случай», «обслуживание все равно бесплатное». Но это тоже замануха. Во-первых, обслуживание, как правило, становится платным со второго года. Во-вторых, вам обязательно подключат ежемесячную комиссию за смс-информирование. И оно сразу же сделает вашу кредитку активной и уведет вас в минус. В-третьих, вы можете поддаться искушению и начнете ей пользоваться. И если не уложитесь в льготный период или не разберетесь, как он работает, то влетите на большие проценты. По кредиткам они даже сейчас больше 20% годовых.

- Смена тарифных условий

В отличие от депозитов и кредитов на определенный срок, условия по накопительным счетам, дебетовым и кредитным картам банки могут менять в любой момент. Повышать или понижать проценты, вводить дополнительные комиссии и сборы. Но есть и хорошая новость - если вас не уведомили об этом по смс или электронной почте, вы можете вернуть незаконно списанные проценты и комиссии. Обычно это решается звонком в службу поддержки банка. Но в крайнем случае можно написать жалобу в социальных сетях, на специализированных порталах или обратиться в интернет-приемную ЦБ.

Наглядно

На каких поборах зарабатывают банки

Расчетно-кассовое обслуживание для бизнеса 39%*

Денежные переводы 26%

Брокерские услуги 9%

Открытие и ведение счетов 7%

Прочие комиссии 19%

* доля от комиссионных доходов

По данным Эксперт РА.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Куда жаловаться на банки

Интернет-приемная ЦБ РФ - www.cbr.ru/reception

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