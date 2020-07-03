2020-07-02T20:01:14+03:00
Дом. Семья

Ну и нут!

Если увидите рецепт, который начинается словами «хорошо промойте нут и замочите на несколько часов», отложите его в сторону. Найдите другой: «возьмите банку консервированного нута» и т. д.
Леонид ЗАХАРОВЗам. главного редактора
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Из нута можно приготовить много чего вкусного, это уже более интересно.Из нута можно приготовить много чего вкусного, это уже более интересно.Фото: Леонид ЗАХАРОВ
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Поверьте, для большинства блюд, в которых используется нут (он же турецкий горох), вполне подойдет его консервированный вариант. Никакой возни, просто надо откинуть его на дуршлаг - и он уже готов к использованию.

Продукт в наших краях сильно недооцененный, а зря. Разговоры насчет его полезности оставим диетологам, а вот то, что из него можно приготовить много чего вкусного, это уже более интересно.

Сегодня - карри. Набор продуктов почти стандартный: паста карри, кокосовое молоко, растительное масло, немного воды. Только вместо мяса или овощей - нут.

Приступаем. Две банки консервированного нута промываем и обсушиваем в дуршлаге. На сковороде разогреваем немного растительного масла, столовую ложку пасты карри (спокойно, ребята, это вполне доступный продукт) и обжариваем пару минут. Выкладываем нут, хорошенько перемешиваем. Добавляем еще две столовые ложки карри, кокосовое молоко и немного воды. Доводим образовавшуюся жидкость до кипения, уменьшаем огонь и даем содержимому сковороды побулькать минут 8 - 10, постоянно помешивая. Следите, чтобы соус не слишком загустел. Попробуйте. Если вкус покажется вам слишком интенсивным (такое вполне возможно), долейте еще немного воды. Некоторые, наоборот, добавляют острого перца - тут уж вам решать.

В любом случае есть это лучше с рисом (идеальный вариант - басмати, чтобы совсем уж как в Индии).

Мысли в голову лезут интересные: вот же, оказывается, какая бывает вкусная вегетарианская еда. Да и худеть надо после самоизоляции.

Ну что тут скажешь? Нут вам в помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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