2020-07-02T20:05:00+03:00
Анекдоты

Анекдоты: Супружеская гармония: у жены болит голова, а муж устал на работе

Лучшие анекдоты дня, 3 июля 2020 года
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В США протестующие решили установить памятник Василию Ивановичу Чапаеву, потому что он воевал с белыми и белые его убили.

* * *

- А правда, что Магнитогорск располагается на высоте 361 метр над уровнем моря? Это же совсем близко!

- Да. Спускаешься всего на 361 метр вниз, потом 2500 км по пляжу - и вот оно, море!

* * *

- Слушай, а давай с тобой уедем. Только я и ты, а дальше будь что будет...

- Женщина, я вам еще раз повторяю: пока полная маршрутка не наберется, мы никуда не поедем!

* * *

- Куда катится мир?!

- Петрович, не задавай идиотских вопросов. Кати давай!

* * *

Гаишник:

- Ваши документы, сэр!

- Почему это я вдруг сэр?!

- Потому что едете по левой стороне дороги!

* * *

Стриптизер в шерстяных трусах, танцевавший вокруг эбонитового шеста, осветил Ухрюпинск.

* * *

- Вась, я тут видела объявление, что кодируют людей от пьянки во сне.

- А мне зачем? Я во сне не пью.

* * *

На карантине я стал намного ближе к природе: совсем озверел.

* * *

В Одессе:

- Ви это слышали, Фима?! «Филе сибаса на подушке из цукини»... Окуня они таки на кабачок положили, а понтов

* * *

Район у нас маленький, поэтому, чтобы подраться, половине бара приходится изображать приезжих...

* * *

А что, если твой парень приносит тебе завтрак в постель, потому что у него на кухне другая баба?

ИСТОЧНИК KP.RU

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