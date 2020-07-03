Анекдоты: Супружеская гармония: у жены болит голова, а муж устал на работе
В США протестующие решили установить памятник Василию Ивановичу Чапаеву, потому что он воевал с белыми и белые его убили.
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- А правда, что Магнитогорск располагается на высоте 361 метр над уровнем моря? Это же совсем близко!
- Да. Спускаешься всего на 361 метр вниз, потом 2500 км по пляжу - и вот оно, море!
* * *
- Слушай, а давай с тобой уедем. Только я и ты, а дальше будь что будет...
- Женщина, я вам еще раз повторяю: пока полная маршрутка не наберется, мы никуда не поедем!
* * *
- Куда катится мир?!
- Петрович, не задавай идиотских вопросов. Кати давай!
* * *
Гаишник:
- Ваши документы, сэр!
- Почему это я вдруг сэр?!
- Потому что едете по левой стороне дороги!
* * *
Стриптизер в шерстяных трусах, танцевавший вокруг эбонитового шеста, осветил Ухрюпинск.
* * *
- Вась, я тут видела объявление, что кодируют людей от пьянки во сне.
- А мне зачем? Я во сне не пью.
* * *
На карантине я стал намного ближе к природе: совсем озверел.
* * *
В Одессе:
- Ви это слышали, Фима?! «Филе сибаса на подушке из цукини»... Окуня они таки на кабачок положили, а понтов…
* * *
Район у нас маленький, поэтому, чтобы подраться, половине бара приходится изображать приезжих...
* * *
А что, если твой парень приносит тебе завтрак в постель, потому что у него на кухне другая баба?
ИСТОЧНИК KP.RU