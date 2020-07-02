2020-07-02T21:07:03+03:00
Общество

Супруги-ветераны Великой Отечественной войны станут первой парой, которую обвенчают в главном храме Минобороны

За неделю музейно-храмовый комплекс посетили cвыше 30 тысяч человек
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Главный храм Вооруженных сил РФ в парке "Патриот".Главный храм Вооруженных сил РФ в парке "Патриот".Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Первая пара, которая сможет обвенчаться в главном храме Вооруженных сил РФ, уже выбрана. Ритуал пройдут супруги-ветераны Великой Отечественной войны, сообщил журналистам епископ Клинский, викарий Патриарха Московского и всея Руси, председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами отец Стефан.

За неполную неделю музейно-храмовый комплекс в парке "Патриот" посетили свыше 30 тысяч человек. Об этом заявил в четверг заместитель министра обороны, начальник Главного военно-политического управления генерал-полковник Андрей Картаполов. Как отметила директор комплекса Елена Мироненко, только 1 июля, в нем побывали порядка 10 тысяч человек.

По оценке Картополова, только современные технологии позволили реализовать этот уникальный проект, который позволяет узнать о практически каждом участнике Великой Отечественной войны, здесь собраны данные о 33,5 миллионах фронтовиках.

- Мы хотим стать самым технологичным музеем, входящим в двадцатку самых посещаемых музеев мира, - заявил генерал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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