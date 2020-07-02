"Ажурные колготки из 90-х": Ксения Собчак спрятала нос за странным нарядом

Ксения Собчак по праву носит звание королевы эпатажа. Телеведущая часто делает провокационные заявления, попадает в истории - чего стоит недавний перелом носа, а также обожает необычные наряды. На этот раз супруга режиссера Константина Богомолова предстала в ретро-ансамбле.

xenia_sobchak Задача усложнилась- искать светотени, чтобы спрятать нос

Ксения Собчак, похоже, решила отвлечь внимание публики от сломанного носа. Во всяком случае, опубликовав свежее фото, она написала: "Теперь задача усложнилась - искать светотени, чтобы спрятать нос".

Несмотря на перелом носа, Ксения продолжает снимать свое шоу, брать интервью и оставаться в центре внимания. Она предстала перед фолловерами в персиковой мини-юбке и черных ажурных колготках.

xenia_sobchak Ксения Собчак в ажурных колготках

Публика тут же решила, что их кумир действительно прячет нос за ажурными колготками. "С ногами-то что? Сеточка тоже что-то маскирует", "Вас не узнать, тем более в таких колготках", "Это колготки из начала 90-х («Бухгалтер, милый мой бухгалтер»)", "Кажется, Ксения обсмеивала дам в подобных колготах", "Если не приближать, кажется это волосы на ногах", "Как будто ноги волосатые в колготках", "Носа не видно, одни колготки", "Выглядит как мужские волосатые ноги", - комментируют подписчики.

Стоит отметить, что буквально несколько дней назад с Ксенией Собчак случилось ЧП. Едва оправившись после перелома носа и операции, звезда отправилась в Среднеуральский женский монастырь. В Свердловской области команда телезвезды готовила фильм об издевательствах над детьми в обители. Но там участников съемки побили. Ксения и ее помощники написали заявления в полицию. "Вообще этот монастырь - это прямо настоящий Православный Талибан. Просто ужас и ад. Куча людей в спортивных костюмах с внешностью бандитов 90-х. Какое отношение эти люди имеют к монашкам и послушникам, надеюсь предстоит разобраться полиции", - делилась Собчак пережитым.