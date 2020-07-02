2020-07-02T21:29:00+03:00
Политика

Оппозиция – это нормально. Хождения единым строем в России до добра не доводят

Наш колумнист Сергей Мардан проанализировал выборную статистику
Сергей МАРДАНжурналист
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Подавляющее большинство россиян поддержали предложенные президентом поправки в Конституцию.Подавляющее большинство россиян поддержали предложенные президентом поправки в Конституцию.Фото: REUTERS
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Марафонский забег «по голосованию по внесению поправок в Конституцию» завершен. Завершен с триумфальным счетом, высокой явкой и безусловной поддержкой Путина, который стал главным идеологом и мотором изменений в основном законе страны.

Как заметили многие, голосование фактически стало еще одним плебисцитом по доверию действующему президенту. Выборная статистика еще раз подтвердила очевидное. Путин – больше, чем просто президент. Он - лидер нации.

Однако статистика говорит еще много о чем другом.

Победа «путинского большинства» - совершенно не повод унижать и оскорблять тех, кто голосовал против поправок. Это – не война. И большинство на выборах (а это, безусловно, были своего рода выборы) это не победа в Сталинградской битве.

Во-первых, не нужно брать на себя слишком много. Сходить в выходной день на избирательный участок – это не то что не война, это даже не участие в реальной политике.

Во-вторых, проигравшие – это наши соотечественники, а не солдаты армии фельдмаршала Паулюса, которых теперь нужно под конвоем провести по Садовому кольцу.

Тем, кто оказался в меньшинстве, тоже нет смысла одеваться в траур.

22% - это крупная парламентская партия. А в Москве и ряде крупных регионов и вовсе треть избирателей проголосовали «против».

Не 3, не 5 не «статистическая погрешность» и не «кучка отщепенцев и предателей». Огромное число наших соотечественников придерживаются несовпадающей с нашей политической позицией.

Оппозиция правящей партии – это нормально. Критиковать правительство – это тоже нормально. Быть с чем-то несогласным – вообще преобладающая естественная реакция.

Тем, кто сделал борьбу с виртуальной пятой колонной своей профессией, стоит еще раз внимательно послушать, что сказал в своем телеобращении Владимир Путин.

- Вместе с тем понимаю и тех наших граждан, кто проголосовал против. Жизнь показывает, что мы часто недорабатываем, а должны действовать быстрее, точнее, организованнее и эффективнее.

Президент прямо сказал, что не надо требовать от людей встать в единый строй по одну из сторон баррикад. Хождения единым строем в России до добра не доводят.

Вообще в нашей политической культуре пора уже избавляться от терминологии 1937 года – с вечными врагами народа, власовцами, агентами Госдепа и прочим пропагандистским мусором, который у нормальных людей не вызывает ничего кроме тошноты.

Нас, в отличие от китайцев, не полтора миллиарда человек. А всего – 138 миллионов. Людьми не стоит разбрасываться. Впереди – очень много работы.

Предварительные итоги: 77,92% россиян проголосовали «за» поправки в Конституцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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