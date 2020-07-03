Самая длинная в мире молния сверкнула над Бразилией

Анализируя снимки, сделанные со спутников, следящих за погодой, метеорологи обнаружили нечто совсем уж сверхъестественное: молнии чудовищной протяженности и небывалой длительности.

Как выяснилось, грозовой разряд, вспыхнувший над Бразилией 31 октября 2018 года, протянулся на 709 километров. Это примерно, как от Москвы до Петербурга.

Молния, ударившая по Аргентине 4 марта 2019, была короче бразильской, но держалась в небе 16,73 секунды. Оба события признаны рекордными. То есть, молний длиннее и длительнее не было за всю историю наблюдений.

Карта расположения рекордных молний.

Рекорды зарегистрировала Всемирная метеорологическая организация (World Meteorological Organization - WMO), с «подачи» ее комитета, который занимается экстремальными погодными и климатическими явлениями (WMO’s Committee on Weather and Climate Extremes).

Из специального сообщения следует: прежний рекорд протяженности составлял 321 километр, был установлен 20 июня 2007 года в американском штате Оклахома. Рекордная продолжительность составляла 7,74 секунды. Столько «тянулся» грозовой разряд по Франции 30 августа 2012 года во Франции.

Сравнив прошлые и нынешние рекорды, можно сделать вывод: молнии становятся длиннее и продолжительнее. Намного – почти в 2 раза.

Самая длинная молния: в Бразилии

Самая продолжительная молния: в Аргенттине

- Дело, похоже, в том, грозовые облака стали более протяженными и наэлектризованными, - объясняет Кристофер Эмерзик (Christopher Emersic) из Университета Манчестера (University of Manchester). – От этого нарастает мощность молний, которые напоминают гигантские, тянущиеся вдаль, ветви, сотканные из последовательно появляющихся звеньев-отростков.

По данным WMO, более опасными молнии не становятся. Кошмарный рекорд, установленный в Зимбабве в 1975 году, до сих пор не побит. Тогда ударом молнии разом убило 21 человека.

Кстати, молнии убивают мужчин чаше, чем женщин. Крупный рогатый скот чаще, чем мелкий, Ученые поняли, почему так происходит. И выработали своего рода рекомендации по технике безопасности - всех тех, кто волею случая попал в грозу. Ищите их тут:

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