Трусова не была последней: стало известно, что группу Этери Тутберидзе покидает очередной фигурист

Чемпион мира среди юниоров 2018 года фигурист Алексей Ерохов принял решение покинуть группу Этери Тутберидзе. В команде у известного тренера спортсмен работал с 2011 года. Ерохову - 20 лет и в 2018 году он выиграл чемпионат России среди юниоров. И теперь он будет работать дальше в группе у другого наставника - Виктории Буцаевой.

- Алексей начал работу в нашей группе. Я поговорила с Даниилом Глейхенгаузом, спортсмен тоже поговорил с командой Этери Георгиевны, вопрос перехода они между собой решили и закрыли, - сообщила агентству "Р-Спорт" Буцаева.

Отметим, что в нынешнем сезоне самая яркая спортсменка, которая ушла из группы Тутберидзе - это двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова. Она провела один "взрослый" сезон, а теперь же - в команде у Евгения Плющенко.

Отметим, что у Виктории Буцаевой, куда перешел Ерохин, работает еще один бывший ученик Тутберидзе - Владимир Самойлов. Группа Буцаевой тренируется в Москве на катке "Москвич".