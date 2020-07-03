2020-07-03T00:08:21+03:00
Звезды

"Осталась без денег": Алена Водонаева купила квартиру в Геленджике, а хотела в центре Москвы

Звезда "Дома-2" мечтала переехать в столицу
Ольга ЛИБГАРДТ
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Алена Водонаева мечтала о покупке большой недвижимости почти год.Алена Водонаева мечтала о покупке большой недвижимости почти год.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Алена Водонаева купила квартиру в Краснодарском крае. Апартаменты находятся в Геленджике и появились в распоряжении знаменитости во время карантина. Теперь у нее две квартиры у Черного моря.

Почти год Алена Водонаева мечтала о покупке большой недвижимости. Деньги она копила несколько лет и собиралась переехать в центр Москвы. Звезда "Дома-2" ездила по столице, чтобы лично оценить жилплощадь. Но в итоге обзавелась хоромами у моря.

"Моя самая дорогая покупка - квартира в Геленджике, которую я приобрела во время этого карантина. Это был тот момент, когда я разбила свою копилку. Импульсивная покупка, решение было принято мной за две минуты с момента, когда я увидела апартаменты. Квартира видовая, на последнем этаже. Большая терраса занимает три стороны, две из которых - на море и горы", - поделилась модель в интервью для People Talk.

Теперь у Алены, по ее словам, две квартиры в Геленджике и ни копейки накопленных денег. "Никакой подушки безопасности, но я влюбилась в нее", - подчеркнула Водонаева.

При этом она все-таки планирует переехать в район своей мечты. Сейчас живу на Ленинском, а хочу в центр Москвы. "Надоело тратить безумные часы на пробки. Перееду в центр, продам машину и, надев кроссовки, буду стараться по делам и на работу в салон пешком. Для всего остального есть такси бизнес-класса", - считает знаменитость.

Впрочем, Алена умеет зарабатывать. Ее самый большой гонорар - зарплата за практически полгода работы в Мексике. "За работу ведущей проекта «Каникулы в Мексике» я получила приблизительно семь миллионов рублей", - похвасталась инстадива.

Она также рассказала, что больше всего на свете любит путешествовать, спать, читать, играть со своим котом и секс. А лучшим подарком для Алены станут бриллианты.

Раскрыла она и факт, который о ней никто не знает. "Я очень хорошо плаваю, плохо говорю на английском, люблю носить только хлопковую одежду, не помню имена своих одноклассников", - откровенничает 38-летняя красавица.

ИСТОЧНИК KP.RU

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