Оглашение окончательных итогов голосования по Конституции 3 июня 2020: прямая онлайн-трансляция

Центральная избирательная комиссия России огласит окончательные итоги голосования по Конституции 3 июня 2020 после 11:00 по московскому времени. Сайт kp.ru будет вести прямую онлайн-трансляцию.

Напомним, всероссийское голосование по поправкам состоялось 1 июля и завершилось однозначным одобрением: более двух третей россиян высказались за их введение. Явка составила около 65%. Ранее, сразу после обработки 100% бюллетеней Центризбирком подвел предварительные итоги: за внесение поправок в основной закон страны проголосовали 77,92% избирателей, против высказались 21,27% граждан.

Оглашение окончательных итогов голосования по Конституции: прямая трансляция.ЦИК России объявляет окончательные итоги голосования по Конституции. Россияне высказывались за или против поправок в Основной закон страны с 25 июня по 1 июля

Президент Владимир Путин поблагодарил россиян за участие – и тех, кто поддержал инициативу, и тех, кто проголосовал против.

«Спасибо вам большое за поддержку и доверие. Я неоднократно говорил о необходимости поправок в основной закон страны. Здесь у нас и совершенствование политической системы, и закрепление социальных гарантий. Здесь и укрепление суверенитета, территориальной целостности страны, духовных и нравственных ценностей», - сказал глава государства.

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