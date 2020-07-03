2020-07-03T08:09:29+03:00
Политика

Оглашение окончательных итогов голосования по Конституции 3 июня 2020: прямая онлайн-трансляция

ЦИК огласит окончательные итоги голосования по Конституции 3 июня 2020 после 11:00 мск. Смотрите прямую онлайн-трансляцию на kp.ru
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Голосование по поправкам состоялось 1 июляГолосование по поправкам состоялось 1 июляФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Центральная избирательная комиссия России огласит окончательные итоги голосования по Конституции 3 июня 2020 после 11:00 по московскому времени. Сайт kp.ru будет вести прямую онлайн-трансляцию.

Напомним, всероссийское голосование по поправкам состоялось 1 июля и завершилось однозначным одобрением: более двух третей россиян высказались за их введение. Явка составила около 65%. Ранее, сразу после обработки 100% бюллетеней Центризбирком подвел предварительные итоги: за внесение поправок в основной закон страны проголосовали 77,92% избирателей, против высказались 21,27% граждан.

Оглашение окончательных итогов голосования по Конституции: прямая трансляция.ЦИК России объявляет окончательные итоги голосования по Конституции. Россияне высказывались за или против поправок в Основной закон страны с 25 июня по 1 июля

Президент Владимир Путин поблагодарил россиян за участие – и тех, кто поддержал инициативу, и тех, кто проголосовал против.

«Спасибо вам большое за поддержку и доверие. Я неоднократно говорил о необходимости поправок в основной закон страны. Здесь у нас и совершенствование политической системы, и закрепление социальных гарантий. Здесь и укрепление суверенитета, территориальной целостности страны, духовных и нравственных ценностей», - сказал глава государства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Русские, Бог и пенсии: что дадут принятые поправки в Конституцию

Поправки в Конституцию одобрены, а значит, фактически, приняты. Всего изменений – 206. Теперь давайте разберемся, как поменяют нашу жизнь самые важные части обновленного Основного закона страны (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Голосование по поправкам в Конституцию 1 июля 2020 года»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Валерий Фадеев, советник Президента РФ: Результат очень многих удивит. Потому что много было разговоров, что народ не поддержит
Председатель Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека – о первых итогах голосования по поправкам в Конституцию
Новости 24
В Москве за сутки вылечили от коронавируса 1 591 пациента
В России создали дрон, летающий на 300 км с грузом более 200 кг
Губернатор Сергей Жвачкин поздравил томичей с присвоением Томску звания Города трудовой доблести
Чиновникам придётся сдавать экзамен по русскому языку
«Русские Витязи» впервые провели полеты на трех типах самолетов в едином строю
Молодая мать умерла от коронавируса сразу после того, как родила близнецов
В США считают «ужасными» российские ракеты «Посейдон» и «Буревестник»
В Подмосковье состоялись первые заезды «Танкового биатлона»
НАТО обеспокоено повышенной активностью российских подлодок в Атлантике
Россиян предупредили о температурных аномалиях
Регионы России с самой высокой заболеваемостью раком назвал Минздрав
Кравчук считает, что Москва «поможет» Киеву восстановить Донбасс
Последние новости на утро 3 июля 2020: Путин подписал указ о присвоении звания «Город трудовой доблести» 20 городам
Немецкий вирусолог считает, что осенью возможна новая вспышка коронавируса
Главком ВКС России рассказал, когда завершится создание спутниковой группировки Единой космической системы
Путин поздравил Назарбаева с 80-летним юбилеем
Добровольцы, получившие вакцину от коронавируса, на здоровье не жалуются
Пентагон обеспокоен планами КНР провести учения в Южно-Китайском
Ким Чен Ын объяснил, почему в КНДР нет коронавируса
За неделю у границ России были замечены 25 иностранных самолетов-разведчиков