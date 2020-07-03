2020-07-03T08:54:30+03:00
Политика

На защиту России встает грозный «Прометей»

Новейший зенитный ракетный комплекс С-500 сможет уничтожать спутники и гиперзвуковые ракеты противника даже в космосе
Виктор БАРАНЕЦ
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Военнослужащие подразделений противовоздушной обороны во время тренировки по приведению в боевую готовность расчетов зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф". Фото: Виталий Невар/ТАССВоеннослужащие подразделений противовоздушной обороны во время тренировки по приведению в боевую готовность расчетов зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф". Фото: Виталий Невар/ТАСС
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Молва о новейшем зенитном ракетном комплексе (ЗРК) С-500 «Прометей» бродит по России и миру уже лет 20. За это время чего только не написали и не наговорили о нем профессионалы и дилетанты, оптимисты и скептики, восторженные заказные рекламщики и недоверчивые критиканы. Противоречивых разговоров было много, правду от блефа иногда отличить было невозможно. К тому же не единожды сроки принятия на вооружение С-500 переносились в туманную даль, из-за чего суперкомплекс стал похожим на призрак – все о нем говорили, но никто его не видел.

Хотя вру. Видела космическая разведка США, - глазастые спутники Пентагона еще в мае 2018 года засекли успешное испытание С-500. Об этом сообщал канал CNBC: «Россия «втихую» провела успешное испытание зенитно-ракетного комплекса С-500, который поразил цель на расстоянии 299 миль (481 км). Это на 50 миль (80 км) превосходит рекорд по дальности запуска любого ЗРК». Бухнул в тревожный колокол и американский журнал The National Interest: «Это супероружие русских внушает страх».

Зенитная ракетная система С-500 ("Прометей") Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Зенитная ракетная система С-500 ("Прометей")Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

И вот пару месяцев назад, как говорится, «вышел месяц из тумана»: замминистра обороны Алексей Криворучко заявил, что системы будут готовы к поставкам в войска уже в этом году. Это подтвердил и гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов: «Во второй половине 2020-го начнется серийное производство С-500».

А на днях в интервью «Красной звезде» Главком Воздушно-космических сил (ВКС) России генерал-полковник Сергей Суровикин раскрыл внушительные возможности супер-комплекса. Вот – некоторые из них:

- «Прометей» способен уничтожать цели даже в космосе (включая спутники).

- С-500 справится с гиперзвуковыми летательными аппаратами любых модификаций, беспилотниками и самолетами противника.

Главнокомандующий Воздушно-космическими силами России Сергей Суровикин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Главнокомандующий Воздушно-космическими силами России Сергей Суровикин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

- ЗРК может успешно поражать баллистические ракеты врага средней дальности, а также боеголовки межконтинентальных баллистических ракет на конечном участке траектории полета.

- ТТХ С-500 позволяют отнести его к первому поколению систем противокосмической обороны.

Прочитав эту заметку, кто-то обязательно с ехидцей скажет или подумает: «С оружием у нас хорошо, вот бы так еще и с экономикой». Именно такие слова я и сказал Владимиру Путину в день его победы на президентских выборах 2018 года. Он ответил, что тоже об этом думает. И что обязательно придет время, когда мы будем гордиться не только своей уникальной боевой техникой, но и своей экономикой. Правда, для этого еще очень много надо сделать.

ЧТО ЕЩЕ ИЗВЕСТНО О «РУССКОМ МОНСТРЕ»?

- С-500 будет способен обнаружить и одновременно поразить до 10 баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до 7 км/с (это около 20 Махов. , 1 Мах приблизительно равняется 340 м/с).

- У США и их союзников по НАТО нет ракетного носителя, который бы не смогла уничтожить система С-500.

- Главное отличие «Прометея» от других ЗРК — дальность перехвата, которая превышает американский аналог THAAD в 2-3 раза.

АВТОРИТЕТНО

Павел СОЗИН, генеральный конструктор концерна «Алмаз-Антей»:

- Мы сделали прогноз развития средств воздушно-космического нападения на ближайшие 25 лет. Наша система должна уметь бороться с теми целями, которые сегодня ещё отсутствуют, но могут появиться.

Юрий ЛОЗОВОЙ, военный эксперт, доктор технических наук:

- Принятие на вооружение С-500 сегодня для России стратегически важно по двум причинам. США активно создают боевые космические системы и вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (нельзя исключать, что они скоро появятся в Европе). А это – очень серьезные военные угрозы. «Прометей» позволит нам эффективно их парировать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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