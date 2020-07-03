2020-07-03T10:54:00+03:00
Происшествия

Опубликовано видео задержания пятерых вооруженных экстремистов на Кавказе

Группировка выступала за создании исламского государства на территории горного региона [видео]
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Сотрудники Федеральной службой безопасности России задержали на территории Карачаево-Черкесской Республики пять активных членов запрещенного в России экстремистского религиозного объединения "Ат-Такфир Валь-Хиджра".

- Эти так называемые "такфириты" вели активную пропаганду радикальной идеологии, осуществляли вербовку в религиозно-экстремистскую деятельность новых сторонников. Призывали верующих отвергать светские законы и институты гражданского общества, а также выступали за создание на территории Северного Кавказа теократического исламского государства - "Халифата", - пояснили в ФСБ России.

Во время обысков по адресам проживания и конспиративных сборов задержанных экстремистов было обнаружено и изъято: 45 экземпляров псевдорелигиозной экстремистской литературы, 10 рукописных текстов с записями лекций радикальных проповедников, травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, боеприпасы к нему, обрез охотничьего ружья, пневматический пистолет и холодное оружие.

Не исключено, что члены организации кроме лекций занимались террором.

На основании собранных материалов сотрудниками ФСБ России было возбуждено уголовное дело по cтатье "Организация экстремистского сообщества", которая предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.

Задержанные уже дали признательные показания. Расследование уголовного дела продолжается.

В Карачаево-Черкесии задержали исламистов, призывавших создать халифат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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