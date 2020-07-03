2020-07-03T12:26:40+03:00
Происшествия

Корейскому рыбаку Джину дали 4 года за нападение на российских пограничников

Остальные 16 браконьеров дожидаются суда
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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В сентябре 2019 года российские пограничники в ходе рейда в Японском море задержали рыболовное судно КНДР, экипаж которого вылавливал кальмара. Фото: оперативная съемка ФСБ РоссииВ сентябре 2019 года российские пограничники в ходе рейда в Японском море задержали рыболовное судно КНДР, экипаж которого вылавливал кальмара. Фото: оперативная съемка ФСБ России
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Доказательства, которые собрали в Главном следственном управлении СК России, признаны судом достаточными. Он вынес приговор гражданину Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Пак Мен Джину. За применение насилия в отношении представителей власти Пак Мен Джин проведет 4 года в колонии. В ходе следствия браконьер признал свою вину.

- В сентябре 2019 года российские пограничники в ходе рейда в Японском море задержали рыболовное судно КНДР, экипаж которого вылавливал кальмара. Пограничники осмотрели корабль, нашли нарушения и приняли решение доставить его в порт Находка Приморского края. Но 17 иностранных моряков, вооружившись подручными предметами напали на пограничников, - сообщила результаты расследования официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Отметим, что восемь российских пограничников действовали на иностранном судне абсолютно законно. У рыбаков, которые очутились в исключительной экономической зоне России были обнаружены запрещенные снасти. Это означало одно: улов считается незаконным и подлежит изъятию, а экипаж - аресту. Члены экипажа решили отбиться от проверяющих с ножами и баграми в руках. Один из корейцев даже пытался отнять у пограничника автомат. Во время борьбы пограничник получил ранение, а еще трое сотрудников ведомства в ходе борьбы получили травмы.

- В суде продолжается рассмотрение уголовных дел в отношении обвиняемых Хван Ен Сика и Чхвен Сона. Также идет процесс ознакомления с материалами уголовного дела остальных 14 иностранных граждан, совместно совершивших посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, - отметила Петренко.

Отличный будет урок для тех, кто имея современное навигационное оборудование, позволяет себе грубо нарушать государственные границы и ведет себя, как средневековый пират.

ИСТОЧНИК KP.RU

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