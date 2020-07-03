2020-07-03T11:43:46+03:00
Спорт

Один матч Кокорин за «Сочи» против «Зенита» может стоить 40 млн рублей

Форвард зол на питерский клуб, и рвется на поле. Но готов ли Борис Ротенберг платить такие деньги?
Андрей ВДОВИН@av_esq
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По одним выход Кокорина в футболке «Сочи» против «Зенита» будет стоить 25 млн рублей, по другим – 40 млн. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАССПо одним выход Кокорина в футболке «Сочи» против «Зенита» будет стоить 25 млн рублей, по другим – 40 млн. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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Форвард Александр Кокорин 8 июля может отомстить «Зениту» - клубу, который буквально выкинул его в аренду в «Сочи». На следующей неделе две команды скандального нападающего встречаются между собой. Но по условиям арендного соглашения Кокорин сможет выйти на поле против «Зенита», которому принадлежит, только если «Сочи» заплатит дополнительно круглую сумму.

На эти деньги можно содержать детскую школу два года

Разные источники называют разные данные. По одним выход Кокорина в футболке «Сочи» против «Зенита» будет стоить 25 млн рублей, по другим – 40 млн. В любом случае это огромные суммы. На деньги, которые просят за 90 минут нахождения на поле одного игрока, можно два года содержать детскую футбольную школу или приличный клуб из второго дивизиона.

«Зениту» точно так же мстил «Дзюба»

Но это распространенная практика. Когда один клуб сдает в аренду своего футболиста другой команде, они в соглашении прописывают либо запрет на участие этого игрока в очном матче, либо дополнительную компенсацию за такую игру. В истории «Зенита» уже был такой матч. В 2018 году опальный Артем Дзюба был отправлен в аренду в тульский «Арсенал». За то, чтобы сыграть против клуба, которому Дзюба принадлежит, Тула должна была заплатить 120 тысяч евро.

Эти деньги нашлись: Артем вышел на поле и его месть «Зениту» была страшна: он организовал два гола в ворота изгнавшей его команды, третий забил сам и матч закончился вничью 3:3. Через два месяца Дзюба блистал на чемпионате мира в составе сборной, куда его одно время перестали приглашать. А «Зенит» резко увеличил суммы компенсаций в таких случаях.

Кокорин, а также главный тренер «Зенита» Сергей Семак узнали, что игрок отправлен в аренду, из новостей в интернете, а не от своего руководства. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кокорин, а также главный тренер «Зенита» Сергей Семак узнали, что игрок отправлен в аренду, из новостей в интернете, а не от своего руководства.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кокорин может помешать «Зениту» стать чемпионом

У Александра Кокорина в чем-то похожая ситуация. Он обижен на «Зенит». Боссы клуба буквально вытолкали форварда без его согласия в «Сочи». Скандал был огромный. Говорили, что Кокорин, а также главный тренер «Зенита» Сергей Семак узнали, что игрок отправлен в аренду, из новостей в интернете, а не от своего руководства. С тех пор Кокорин, наверняка, ждет очного матча с «Зенитом». Но если сообщения о 40 млн компенсации верны, это очень большая сумма. 500 тысяч евро – запредельные деньги за один матч.

Пока не верится, что владелец «Сочи» Борис Ротенберг или сам игрок могут пойти на такие выплаты. Но что-то может изменится после этих выходных. На них «Зенит» может официально стать чемпионом, если сумеет справиться с «Краснодаром». Но есть большая вероятность, что оформление чемпионского титула «Зенит» отложит как раз на матч с «Сочи». И тогда выход Кокорина против своего клуба окажется огромной интригой.

Есть и еще один нюанс в этой истории. Контракт Кокорина с «Зенитом» истекает по окончании чемпионата. Какое продолжение карьеры выберет Александр – неизвестно. Забудет обиды и останется в Санкт-Петербурге? Или, согласно слухам, перейдет в «Локомотив»? И продолжит играть в «Сочи»? Все это тоже может повлиять на решение по выплате тех самых миллионов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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