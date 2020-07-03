Положена компенсация: Мошенники украли у звезды «12 стульев» более 300 тысяч рублей

Актеры все чаще становятся добычей мошенников. Доверчивые знаменитости клюют на известные уловки и лишаются внушительных сумм.

Недавно на удочку обманщиков клюнул Игорь Ясулович. Непутевый инженер Щукин из «12 стульев» и наглый фарцовщик из «Самой обаятельной и привлекательной» ответил на звонок с неизвестного номера. Это была роковая ошибка.

Женский голос сообщил, что актер беседует с сотрудницей по работе с клиентами Государственного пенсионного фонда. Никаких сомнений у мужчины не возникло, а когда возраст приближается к 80-ти, то звонки из ПФ вполне логичны.

Лже-сотрудница сообщила приятную новость – Ясуловичу положена президентская выплата. Государство готово прямо сейчас перевести деньги, но не знает куда. Требуются номера банковских карт, на них перечислят сумму выплаты.

Игорь Ясулович в спектакле "Двенадцать стульев" 1971 год

Актер тут же приготовил две карточки: Сбербанка и ВТБ. По просьбе звонившей, продиктовал номера и все необходимые реквизиты и обомлел: вместо поступления сообщения из банков уведомили о списании крупных сумм денег.

Со счетов Игоря Ясуловича пропало 313 303 рубля, сообщает сайт mk.ru.

Пострадавший обратился за помощью в полицию и теперь стражи порядка пытаются отыскать звонившую. Возбуждено уголовное дело.

За последнюю неделю не один Ясулович попал на подобную уловку. 30 июня жертвой мошенников стал актер Михаил Шелухин. Зрителям он известен по таким проектам, как сериал «Марш Турецкого», «Московская сага» и «Сыщики 3». Только ему позвонили не из ПФ, а из службы безопасности банка.