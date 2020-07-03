В Москве-реке в один день нашли тела мужчины и младенца

Историю с двумя утопленниками распутывает столичный следственный комитет. Напомним, днем, 2 июня, из Москвы-реки, недалеко от моста Лужники, выловили тело новорожденного мальчика, завернутого в пеленки. А спустя час почти на том же месте водолазы обнаружили тело молодого мужчины. Появилась версия, что это именно он утопил младенца. Но позже выяснилось, что это лишь совпадение.

- Смерти наступили в разное время. Младенец находился в воде от 12 до 24 часов. Мужчина же утонул более четырех суток назад. Кроме того, найдены видеозаписи, на которых погибший один выходит из машины и идет к реке. В руках у него ничего не было, - сообщила «Комсомольской правде» Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.

Сейчас оба тела направлены на экспертизу. О ребенке известно, что от роду ему всего несколько дней. Видимых повреждений на теле крохи не обнаружено. Что стало причиной смерти, пока не установлено. Его мать сейчас разыскивает полиция. Скорее всего, это приезжая из стран Азии.

- По внешним признакам младенца была определена монголоидная раса, - сообщил «КП» собственный источник в правоохранительных органах.

Всех, кто видел подозрительную женщину или мужчину с младенцем на берегу Москвы-реки просят позвонить на телефон доверия столичного Следственного комитета: 8 (495) 690-25-28. Конфиденциальность информации гарантирована.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство», - сообщила официальный представитель столичного СК Юлия Иванова.

Что касается смерти мужчины, то тут, скорее всего, обойдется без уголовного дела. По версии следствия — это несчастный случай.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Тем временем в Москве расследуют дело о гибели полугодовалого малыша. Установлено, что мальчик утонул в ванной комнате. По предварительным данным, мама ребенка оставила его одного во время купания.