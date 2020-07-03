Индекс окрошки: как подскочили цены на продукты

Середина лета, жара и желание охладиться побудили россиян вспомнить о традиционном блюде русской кухни. Окрошка сейчас особенно популярна. Во что это кушанье нынче обходится?

Как выяснили аналитики IT-компании «Платформа ОФД» (ежедневно обрабатывает по 40 млн. кассовых чеков, поступающих с более 900 тыс онлайн-касс по всей стране), в июне средний чек за набор для холодного супа составил 729 руб. Это на 11% больше, чем в прошлом году. Больше всего подорожала редиска (+38%), зеленый лук (+18%), картошка (+16%) и огурцы (+15%).

Сколько будет стоить окрошка на семью по традиционному рецепту из расчета на четыре порции:

- редис (230 г), картофель (400 г), яйца (5 штук), огурцы (300 г), колбаса вареная (300 г), сметана (230 г), квас (1 л), лук и укроп (по одному пучку каждого). В этом случае на продукты придется потратить 459 руб – это на 6% выше, чем в прошлом году.

В кафе это блюдо подорожало незначительно. В июне тарелка окрошки стоила в среднем 120 рублей (+4%).

ЧТО ПОЧЕМ И КАК ПОДОРОЖАЛО

Картофель 1 кг – 52 руб. (+16%)

Квас 1,5 л – 57 руб. (+6%)

Вареная колбаса 300 г – 160 руб. (+7%)

Лук зеленый (пучок) – 46 руб. (+18%)

Огурцы 1 кг – 102 руб. (+15%)

Редис 1 кг – 142 руб. (+38%)

Сметана 250 г – 59 руб. (+9%)

Укроп (пучок) – 34 руб. (+10%)

Яйца (десяток) – 77 руб. (+12%)