Поля Ставрополья готовы к сезону: в рамках ФЦП «Вода России» осуществлен ремонт элементов оросительной системы

Орошение сельскохозяйственных земель имеет для региона огромное значение. В настоящее время на Ставрополье площадь орошаемых земель составляет 214 тысяч гектаров. К 2024 году планируется увеличить их еще на 100 гектаров. Новые участки подготавливаются, в частности, в Александровском районе. Но любой проект по орошению нецелесообразен без гарантированного и бесперебойного обеспечения его водными ресурсами.

В преддверии оросительного сезона проведены масштабные работы по ремонту узлов гидротехнических сооружений, используемых в орошении. Также проведена частичная очистка русла наиболее заиленных участков, ремонт бетонной облицовки магистральных и распределительных каналов, очистка ливнепропускных труб.

Все мероприятия проводятся в системе, обеспечивающей работу Большого Ставропольского канала — ирригационного канала, строительство которого велось с 1957 по 2008 год, и работы все еще продолжаются. Канал, который использует воды таких рек, как Кума, Терек и Кубань, обеспечивает водой маловодные территории в сельскохозяйственной зоне и является самой грандиозной в европейской части бывшего СССР обводнительно-оросительной системой.

В рамках ФЦП «Вода России» в Ставропольском крае осуществляется сразу несколько проектов. Так, в минувшем году завершены работы по берегоукреплению реки Подкумок в городе Кисловодске. Протяженность сооружения инженерной защиты составила 1,7 километра. Результат работы — защита территории, на которой проживают порядка 790 человек, от подтоплений. Размер предотвращенного вероятного ущерба составляет около 1,5 миллиарда рублей.

Кроме того, продолжаются работы по трем объектам капитального строительства: противопаводковые мероприятия на реке Бугунта в городе Ессентуки, берегоукреплению части левого берега реки Кубань и защита поселка Белый Уголь от паводковых вод. Завершение работ запланирован в текущем году. Протяженность работ по трем объектам составляет 8,6 км, численность защищенного населения составит 4 190 человек.