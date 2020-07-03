2020-07-03T13:20:45+03:00
Политика

«Новые люди» выдвинули своих кандидатов

Партия «Новые люди» выбрала 600 кандидатов для участия в региональных выборах в 12 регионах страны, которые пройдут в сентябре этого года. Но не везде местные власти обрадовались появлению новой политической силы
Алексей МЕЛЬНИКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Фото: пресс-служба партии "Новые люди"Фото: пресс-служба партии "Новые люди"
Изменить размер текста:

Топовой проблемой стал административный барьер по размещению какой-либо рекламы. Например, сразу в нескольких регионах всячески оказывалось противодействие по размещению билбордов и цифровых экранов. Руководителей рекламных агентств даже вызвали в администрацию для разъяснений о том, что надо отказаться от размещения баннеров партии под разными предлогами.

Были и откровенные конфликты и провокации. В Костроме молодых активистов партии пытались неоднократно вызвать на прямой конфликт и драку. Некоторым кандидатам поступали звонки с угрозами, им в жесткой форме рекомендовали не выдвигаться от партии.

«Выстояли самые смелые и мужественные люди, самые достойные. Мы не партия войны, мы партия мира. Но мы понимаем, что нам придется преодолевать жёсткие условия и явную агрессию со стороны руководителей некоторых регионов», - сказал основатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Он ещё раз подчеркнул, что выбор кандидатов проводился очень тщательно. Один из главных принципов отбора - человек должен уже что-то сделать для людей.

Например, Александр Цин-Дэ-Шань в свои 33 года владеет сетью спортивных клубов в Томске. Самый большой из них располагается на месте, где раньше тоже был клуб – только ночной. Причем место было известно на весь город, как большой притон. Там пили, курили и постоянно устраивали «бои без правил».

«Стены пропитались табаком, перегаром. Сначала хотели сделать косметический ремонт, но решили полностью вычистить эти Авгиевы конюшни. У меня это получилось», — рассказал Цин-Дэ-Шань.

Он добавил, что больше всего этим переменам обрадовались жители окрестных домов. Теперь к нему приходят молодые томичи, которые хотят развиваться физически и духовно. А бои проходят, только в формате соревнований и в рамках закона.

Как подтверждает сам Нечаев, несмотря на жёсткий вход в предвыборную гонку, партия увидела готовность самих людей к переменам.

«Мы увидели, что людям в регионах очень близки наши идеи. Они готовы к масштабному обновлению власти. Хотят, как и мы, ее максимальной выборности и прозрачности. Но самое главное – у нас настоящая команда профессионалов и достойных людей, которые ничего не обещают и не ждут. Они уже меняют жизнь в своих регионах», - подчеркнул Нечаев.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Валерий Фадеев, советник Президента РФ: Результат очень многих удивит. Потому что много было разговоров, что народ не поддержит
Председатель Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека – о первых итогах голосования по поправкам в Конституцию
Новости 24
В Госдуме назвали странным желание проверять чиновников на грамотность
Михаил Ефремов отказался признать вину в смертельном ДТП
Участник "Уральских пельменей" Соколов заявил, что его отношение к отцу Сергию неизменно
Эксперт объяснил причину роста цен на российскую нефть
Назвали имя нового премьера Франции
Россия возобновила работу посольства в Ливии
Кремль прокомментировал сообщения о повышенной радиации над Северной Европой
Эксперт рассказала о новых правилах в кинотеатрах после открытия
В Минздраве рассказали, как влияет плановая вакцинация на иммунитет детей в период пандемии
Минздрав исключил лопинавир из списка лекарств от коронавируса
Козак прилетел в Берлин для обсуждения урегулирования на Донбассе
Половина россиян узнают новости из традиционных СМИ
Американский посол объяснил отсутствие СССР в твите о победителях во Второй Мировой
Попова рассказала, у кого формируется иммунитет к коронавирусу
Месси прервал переговоры о продлении контракта с "Барселоной"
Как увидеть парад планет с Земли, рассказала научный директор Московского планетария
Жители Самары выберут место для установки стелы «Город трудовой доблести»
Россия обсуждает возможность открытия границ с некоторыми странами
Стало известно, на какие занятия россияне тратят выходные
Результаты клинических испытаний вакцины от COVID-19 будут в конце лета, заявил Мурашко
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 11 млн
ЦИК утвердил итоги голосования по поправкам в Конституцию
В России опубликовали доклад по итогам дистанционного обучения