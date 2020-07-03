«Новые люди» выдвинули своих кандидатов

Топовой проблемой стал административный барьер по размещению какой-либо рекламы. Например, сразу в нескольких регионах всячески оказывалось противодействие по размещению билбордов и цифровых экранов. Руководителей рекламных агентств даже вызвали в администрацию для разъяснений о том, что надо отказаться от размещения баннеров партии под разными предлогами.

Были и откровенные конфликты и провокации. В Костроме молодых активистов партии пытались неоднократно вызвать на прямой конфликт и драку. Некоторым кандидатам поступали звонки с угрозами, им в жесткой форме рекомендовали не выдвигаться от партии.

«Выстояли самые смелые и мужественные люди, самые достойные. Мы не партия войны, мы партия мира. Но мы понимаем, что нам придется преодолевать жёсткие условия и явную агрессию со стороны руководителей некоторых регионов», - сказал основатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Он ещё раз подчеркнул, что выбор кандидатов проводился очень тщательно. Один из главных принципов отбора - человек должен уже что-то сделать для людей.

Например, Александр Цин-Дэ-Шань в свои 33 года владеет сетью спортивных клубов в Томске. Самый большой из них располагается на месте, где раньше тоже был клуб – только ночной. Причем место было известно на весь город, как большой притон. Там пили, курили и постоянно устраивали «бои без правил».

«Стены пропитались табаком, перегаром. Сначала хотели сделать косметический ремонт, но решили полностью вычистить эти Авгиевы конюшни. У меня это получилось», — рассказал Цин-Дэ-Шань.

Он добавил, что больше всего этим переменам обрадовались жители окрестных домов. Теперь к нему приходят молодые томичи, которые хотят развиваться физически и духовно. А бои проходят, только в формате соревнований и в рамках закона.

Как подтверждает сам Нечаев, несмотря на жёсткий вход в предвыборную гонку, партия увидела готовность самих людей к переменам.

«Мы увидели, что людям в регионах очень близки наши идеи. Они готовы к масштабному обновлению власти. Хотят, как и мы, ее максимальной выборности и прозрачности. Но самое главное – у нас настоящая команда профессионалов и достойных людей, которые ничего не обещают и не ждут. Они уже меняют жизнь в своих регионах», - подчеркнул Нечаев.