"Думал, это поможет увидеть какие-то новые миры": сын Ефремова употреблял стимуляторы

Никита Ефремов тяжело переживает произошедшее с его отцом Михаилом Ефремовым. Старший сын звезды "Современника" также признался, что употреблял наркотики и алкоголь. Сейчас Никита ходит к психологу.

Никита Ефремов не скрывает - трагедия с отцом Михаилом Ефремовым вызвала в нем много сильных чувств и эмоций. Актер в очередной раз выразил свои соболезнования семье погибшего Сергея Захарова. Он также поблагодарил поклонников. "Благодаря им мне удалось справиться с болью и принять эту ситуацию", - поведал Ефремов-младший.

Никита также признался, что его жизни наступил период, когда он был зависим от наркотиков и алкоголя. "У меня был момент, когда я и для отдыха, и для работы пользовался подобными стимуляторами. Думал, что это поможет мне отдохнуть или увидеть какие-то новые миры. Но все оказалось наоборот. Именно сейчас, когда я уже долгое время веду здоровый образ жизни, мне открываются действительно удивительные возможности и перспективы", - цитируют его Известия.

Справляться с жизненными трудностями ему помогает психолог. "Вообще психология мне очень интересна, хочу найти баланс в своей жизни. Безусловно, актерская профессия в какой-то степени шизоидная. Поэтому важно от нее отстраняться, отдыхать. К тому же я занимаюсь самоанализом. Пытаюсь понять, почему, например, я теряю чувство благодарности или слишком серьезно реагирую на себя и других? Ведь при этом исчезает легкость, вдохновение", - говорит артист.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов на джипе выехал на встречную полосу на Смоленской площади и врезался в фургон. Водитель пострадавшей машины Сергей Захаров умер в больнице через несколько часов после ДТП. Экспертиза показала наличие в крови актера не только алкоголя, но и наркотиков. В рамках расследования дела Ефремова о смертельном ДТП возбуждено также уголовное дело о сбыте наркотиков. 12 июня артист попросил прощения у семьи погибшего водителя и предложил им помощь. Однако родня Захарова помощь не приняла.