Святые и ангелы в комбинезонах — против COVID: 10 граффити в Москве и Подмосковье, которые посвятили врачам

1. Самое большое «Спасибо»

Эти граффити нарисованы на асфальте Октябрьской площади ВДНХ — около 75-го павильона. Площадь 240 «квадратов». Пульсации большого сердца отдают в стетоскоп и транслируют слова благодарности на разных языках. Рядом устанавливали стеклянное сердце, куда можно было кинуть открытку или письмо с благодарностью врачам. Над проектом работали участники движения «Волонтерская рота» и Комитет молодежной политики.

Герой пронзает крылатую гадину, которая символизирует коронавирус. Фото: администрация Подольска

2. Подольский победоносец

Художники братья Демченко в подмосковном Подольске в своей работе соединили иконопись и граффити. Работа называется «На страже здоровья». Расположена напротив станции переливания крови (Кирова, 9). Вместо святого всадника коня оседлал врач в защитном комбинезоне. Герой пронзает крылатую гадину, которая символизирует коронавирус. Интересно, что работа появилось аккурат ко дню памяти великомученика Георгия Победоносца. Но авторы работы говорят, что этого всего лишь совпадение.

3. «Герои нашего времени»

klon4ik В Одинцово появилось граффити, посвящённое победе над коронавирусом #Московскаяобласть #Одинцово #граффити #ковид19 #коронавирус #врачи #героинашеговремени

Так называет арт в Одинцове, полотном для которого стала трансформаторная будка во дворе дома Можайское шоссе, 38. Коллаж создал Алексей Косолапов. С одной стороны мать с ребенком любуется голубым небом, башнями «Москва-Сити» и новой веткой МЦД. С другой в мрачном коридоре медик, который своей службой оберегает людей. Автор работы говорит, что хотел передать ей сплоченность и веру в светлое будущее.

Местные жители в соцсетях высказываются, что им тяжело ежедневно наблюдать творение. Фото: "Типичное Одинцово"

4. Victim

Название граффити с латыни переводится как «Жертва». Яркая и тяжелая работа в Одинцове вызвала много пересудов. Одни восхищаются пронзительным образом медработника-ангела. Местные жители в соцсетях высказываются, что им тяжело ежедневно наблюдать творение. Краски сгущают ободранные панели многоэтажки (Маршала Жукова, 36), на которые нанесен рисунок. Автор работы по совместительству руководитель фонда поддержки и развития современного искусства Дмитрий Левочкин. Арт появился ко Дню медсестры.

На граффити нарисован реальный человек — Валерий Вечорко.Фото: СОЦСЕТИ

5. Портрет с натуры

В московском районе Вешняки нежилое здание на Молдагуловой, 14 украсили портретом доктора, который сжимает в кулак коронавирусную бациллу. На заднем фоне кардиограмма, в которой угадываются московские высотки. Нарисован реальный человек — Валерий Вечорко. Он возглавляет горбольницу Филатова (ГКБ №15). За свою работу он получил госпремию с формулировкой: «За выдающиеся достижения в сфере гуманитарной деятельности». Нарисовал картину Роман Лозовой из Самары. Он гостил в Москве. Об услуге его попросил товарищ, который работал волонтером в Филатовской больнице. Художник использовал фото Вечорко, которое сделано после трудовой смены — уставший взгляд и следы на лице от защитной экипировки.

Работу завершили аккурат ко Дню медика.Фото: администрация Солнечногорска.

6. Во всю стену дома

Высота этой работы в Солнечногорске 45 метров. Художнице Екатерине Шкаде потребовалось 300 баллонов краски. Получился врач-ангел, который укрывает планету. Работу завершили аккурат ко Дню медика. Найти ее можно на улице Юности, 2.

Кроме десятка баллончиков краски, художнику потребовалось 30 литров фасадной краски. Фото: Григорий Артамонов

7. Украсили больницу

Кто сказал, что клинику нельзя расписать граффити? В подмосковном Чехове хирургический корпус украшает медработник с пронзительным взглядом. В руках она укрывает розу, а из маски распускаются цветы. Райтер — подмосковный художник Илья Демченко. Чтобы найти подходящий образ, он пересмотрел много фотографий врачей, пока наконец не встретил подходящий типаж. Кроме десятка баллончиков краски, художнику потребовалось 30 литров фасадной краски.

Когда художники творили, мимо часто проезжали скорые: водитель одобрительно сигналил, а медики показывали большой палец вверх.Фото: Агентство городских новостей "Москва"

8. Врачи одобрили

Это одна из первых работ, которая появилась в стране на антиковидную тематику. Рисовали братья Михаил и Сергей Ерофеевы. Обнаружить ее можно в Красногорске во дворе дома Кирова, 19. Рядом горбольница №1. Когда художники творили, мимо часто проезжали скорые: водитель одобрительно сигналил, а медики показывали большой палец вверх. На стене изображен крупный портрет врача в защитном комбинезоне, который разрывает листок с аббревиатурой COVID-19.

9. «Борись и побеждай!»

supporters_group Борись и побеждай! Такой призыв мы оставили под окнами больницы в Коммунарке Он адресован всему медицинскому персоналу и пациентам инфекционной больницы, где все эти дни ведётся непрекращающийся бой с коварной заразой! Мы хотим выразить свою благодарность всем врачам (не только работающим в Коммунарке, но и несущим свой медицинский пост по всей стране). Спасибо за ваше мужество и за вашу самоотверженность! Всем, у кого диагностирован коронавирус скорейшего и легкого выздоровления! P.S Мы не знаем, любит ли главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко футбол. Нам неизвестно, какой из команд он симпатизирует, но сегодня это не имеет никакого значения! Мы выражаем ему своё уважение - за круглосуточное сражение с эпидемией на линии огня! Мы верим, что объединив наши усилия мы сможем быстро и с минимальным потерями победить вирус и вернуть страну к привычной жизни! Друзья! Берегите себя, проявляйте заботу по отношению к окружающим и старайтесь максимально выполнять все предписанные рекомендации! Один за всех! @supporters__young #коронавирус #коммунарка #фанатыспартака #фанатнепреступник

Слоган появился под окнами большой инфекционной больницы в Коммунарке. С девизом соседствуют два человечка. Первый облачен в костюм врача, а второй размахивает куском хозяйственного мыла. На руке у него красно-белый шарф, по которому можно догадаться, кто стоит за работой. Фанаты «Спартака» таким образом решили подбодрить медперсонал и пациентов.

Это панно, которые приклеены к стене, но так, что их можно снять без вреда для краски.Фото: СОЦСЕТИ

10. Разбросанные по Москве арты

Это не граффити, а стилизованных под них отпечатанные панно. Они приклеены к стене, но так, что их можно снять без вреда для краски. На картинах медиков изображают в образах супергероев и ангелов. Напечатали их анонимная группы арт-активистов. Некоторые работы оригинальные, а другие взяты из интернета. Среди мотивов вновь врач-победоносец, ангельские крылья или медик с мечом, который тащит поверженную бактерию. Найти их можно в Марксистском, Тетеринском и Большом Ватином переулках.