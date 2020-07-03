2020-07-03T15:36:43+03:00
Экономика

Моногорода Башкортостана готовы производить даже бамперы для Феррари

В Уфе подводят итоги международного форума урбанистики
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Тема «Потенциал моногородов и роль крупного бизнеса» была рассмотрена на отдельной секции Международного форума урбанистики, который состоялся в Уфе 30 июня.

Как отметил заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан - министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов, конкурентных преимуществ у моногородов все же не много, а выделять на региональном уровне одну территорию среди всех неправильно.

«Мы провели встречу с Фондом моногородов и обсудили виды поддержки. В рамках муниципалитета создаются конкретные инструменты развития бизнеса, - заявил вице-премьер. - Сегодня руководством республики Башкортостан поставлена амбициозная задача: к 2025 году стать лучшим регионом страны. Для этого необходимо развиваться во всех направлениях: инвестиции, предпринимательство, качество городской среды. Во главе угла стоит качество жизни конкретного человека. Поэтому одной из тем Международного форума урбанистики в Уфе стало развитие моногородов. Им сложнее исторически, поскольку конъюнктура экономики не позволяет конкурировать с теми городами, в которых традиционно диверсифицирован бизнес. На форуме мы сформулировали инструменты, которые позволят им развиваться наиболее оптимально».

Города и регионы России, в которых действуют крупные промышленные центры, формируют устойчивую экономику страны. Такие территории развиваются в неразрывной связи местных властей и государства с промышленными компаниями. Их взаимодействие позволит активным промогородам увеличить долю малых и средних предприятий в структуре занятости, повысить качество инфраструктуры и увеличить доходность городских бюджетов.

Эти тезисы оказались актуальными для выступления следующего спикера – самого молодого сити-менеджера, мэра Нефтекамска Ратмира Мавлиева.

«Наш город занимает второе место в Башкортостане по естественному приросту населения. Мы гордимся тем, что смогли сохранить наше главное достояние – людей, - отметил Мавлиев. – Нам есть что показать, город многое производит. К примеру, наш электробус, который используется во многих российских регионах. Почти все элементы сделаны в Нефтекамске. Так местное предприятие «Автопласт», которое вышло из-под крыла «Нефаза», начало развивать производство углепластика и углеволокно. И в конечном счете даже произвел бампер для Феррари».

Международный форум урбанистики, в рамках которого состоялось обсуждение темы моногородов, завершился. Организаторами форума выступили правительство Республики Башкортостан, Центр урбанистики при Московском государственном Университете им. М.В. Ломоносова. Официальным оператором мероприятия стала Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан.

Все записи мероприятий деловой программы доступны на сайте на двух языках.

По итогам проведения Международного форума урбанистики было решено сделать его ежегодным мероприятием. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров, выступая на дискуссионной секции форума «Синхронизация программ развития — опыт Башкирии»:

«Мы уже можем подвести предварительные итоги. По соглашению с министерством строительства и ЖКХ мы достигли договоренности о ежегодном проведении Форума, что делает его особо значимым. Сейчас мы делаем робкие шаги в условиях ограничений, это накладывает отпечаток на проведение мероприятий, ограничивает число участников. Но это необходимый компромисс», - сказал Андрей Назаров.

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