От цыпленка до «Орлана» - сильного и целеустремленного

В семье Радика Асгатовича и Маиси Ахатовны Мурзакаевых, дипломированных юриста и менеджера, таким поворотом стало открытие собственного бизнеса в сфере АПК, причем, в одном из самых непростых его направлений — птицеводстве.

«ПРОБЛЕМ БЫЛО КУДА БОЛЬШЕ»

- Сельскохозяйственным разведением птицы мы начали заниматься с 2002 года, - рассказывает Маися Ахатовна. - Отец, имевший огромный опыт работы на птицефабрике «Россия», посоветовал нам организовать собственное производство и первое время был самым главным помощником в становлении этого дела. Мы - деревенские, знаем, что такое птица, как ее выращивать. Поэтому не видели проблем в создании будущего бизнеса. Но, как оказалось позже, этих проблем было куда больше, чем мы могли предположить.

Предприятие, позже получившее красивое название «Орлан», началось с арендованного инкубатора. Позже супруги приняли решение о приобретении собственного помещения и организации производства, независимого от арендодателей. Так в 2006 году было приобретено производственное здание в 630 квадратных метров - этой площади вполне хватило, чтобы разместить 8 инкубаторов для выведения птенцов разных птиц.

В хозяйстве Мурзакаевых — только породистая птица. Фото: АО «Россельхозбанк»

ОБЫЧНЫЕ БАНКИ ОПАСАЮТСЯ РИСКА

Казалось, для развития производства были все условия: инициативные, грамотные организаторы, команда родных и близких, готовых работать на новом предприятии, производственные мощности, спрос на продукцию… Не хватало «малости» - финансовых средств на развитие. И если на первоначальном этапе один из работающих в области банков помогал с кредитами, то позже его руководство решило «кредитный кислород» перекрыть, выдвинув весомый аргумент - сельскохозяйственный бизнес - «суперрискованный», а рисковать банк не намерен.

Ну кто еще выручит нашего сельхозтоваропроизводителя, как не его родной Россельхозбанк? Естественно, молодое предприятие перешло на обслуживание в РСХБ, с которым уже более десяти лет плодотворно сотрудничает. Кстати, сегодня предприятие крепко стоит на собственных ногах и вот уже более двух лет обходится собственными финансовыми средствами, которых хватает и на сохранение стабильности на производстве, и на развитие.

Продукция «Орлана» поставляется в несколько регионов России. Фото: АО «Россельхозбанк»

РЕНТАБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

- Важно, когда в начале пути есть надежное финансовое плечо, - говорит Маися Ахатовна. - Без финансовой поддержки нереально организовать сельскохозяйственное предприятие - нужны либо собственные средства, либо кредит. Безусловно, вложения позже оправдают себя, но на это потребуется время.

Добавим, потребуется время, силы, уверенность в правильности своих решений, огромное трудолюбие и масса факторов, из чего складывается успешный бизнес.

Планы строить всегда легче, чем воплощать задуманное в реальность. Но для семьи Мурзакаевых, как оказалось, нет неразрешимых ситуаций и непреодолимых препятствий. За годы кропотливого труда они сумели создать рентабельное производство, выстроить систему работы с поставщиками инкубационного яйца и клиентами, в хозяйства которых реализуется племенная сельскохозяйственная птица.

КОНСУЛЬТАЦИИ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Сегодня география клиентов ООО «Орлан» впечатляет своей масштабностью - в Оренбургскую Самарскую, Тюменскую и Челябинскую области, республики Казахстан, Башкортостан и Татарстан отправляются цыплята, утята, гусята, индюшата, а также инкубационное яйцо и комбикорма высокого качества.

- Весь молодняк имеет происхождение породистой птицы, знаменитых и проверенных кроссов, которых мы выводим в инкубаторах, - рассказывает о производственных буднях Маися Ахатовна. - Вся птица в обязательном порядке проходят вакцинацию и ветеринарный контроль. Кроме того, наши клиенты имеют возможность получить профессиональную консультацию по выращиванию молодняка.

Вся птица в обязательном порядке проходят вакцинацию и ветеринарный контроль. Фото: АО «Россельхозбанк»

К слову сказать, несколько сотрудников предприятия, проработав на нем определенное время и получив солидный опыт, сумели запустить собственные инкубаторы. Но не стесняются обращаться за советом к своим «наставникам», которые за долгие годы работы научились разбираться в нюансах производства и, действительно, могут дать квалифицированную рекомендацию и дельный совет.

ВСЕ ВРЕМЯ ЗАБИРАЕТ РАБОТА

ООО «Орлан» для семьи Мурзакаевых - дело, что называется, выстраданное, дело, в которое собственники вложили не только силы, средства и время, но и душу. А как иначе сказать, если в сезон, который длится с января до июня, они буквально днюют и ночуют на производстве. Ведь оно требует постоянного внимания и контроля. Процесс получения птицы из инкубационного яйца сложен и даже капризен. Он требует точного соблюдения температурного режима, определенной влажности, исправной работы канализации, вентиляции воздуха и т.д., одним словом, здесь должен быть создан оптимальный микроклимат. А так как механизмы и оборудование имеют свойство ломаться, от перебоев с электроэнергией и водоснабжением тоже никто не застрахован, то руководству компании «Орлан» приходится все время держать руку на пульсе. Кроме того, уже готовый живой товар необходимо доставить потребителю в целости и сохранности, а это тоже требует определенных усилий и нервов, как говорит руководитель предприятия.

И хотя на любую нештатную ситуацию здесь есть согласованный «план Б», Маися Ахатовна предпочитает контролировать производственный процесс лично - слишком горьки последствия даже самой незначительной ошибки.

«ВЕСЬ НЕГАТИВ РАСТВОРЯЕТСЯ»

- Труд, конечно, не из легких, - делится заботами она. - Мы на полгода «выпадаем» из размеренной жизни - все время забирает работа. Зато дети растут самостоятельными: учатся хорошо, занимаются в секциях и кружках. На предприятии в сезон работают родственники, которые, в основном, находятся на заслуженном отдыхе. Меня этот вариант устраивает, и родным дополнительный доход к пенсии не помешает. Несмотря на определенную стабильность, которую нам удалось достичь в последние годы, мы стараемся повышать качество нашей продукции - наряду с сотрудничеством с проверенными поставщиками, ищем новых. Хотя дело это рискованное. Хорошим показателем считаем выход птицы в 75-80 процентов. Но бывает, что попадается некачественный товар, тогда уже нам приходится думать - работать ли с таким поставщиком дальше.

При всей сложности ведения этого бизнеса, когда поводом для переживаний может стать любая мелочь (сломалось оборудование, упала температура, заглох вентилятор, попалось некачественное яйцо, не довезли цыпленка до клиента и т.д.), Маися Ахатовна все-таки с огромной любовью и уважением говорит о своем деле.

«Счастье — взять в руки вылупившегося цыпленка!..» Фото: АО «Россельхозбанк»

- Это такое счастье взять в руки только что вылупившегося цыпленка или утенка, - говорит она. - Весь негатив растворяется и забываешь об усталости. Супруг советует управлять производством по телефону. Но я поняла, что это не мой вариант. До января время отдохнуть есть, а там снова «на передовую». Ведь это не просто наша работа - это наша жизнь.