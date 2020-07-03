2020-07-03T13:31:46+03:00
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«Круто ты попал на ТВ, ты звезда!» Участники «Фабрики звезд» объединятся ради юбилейного концерта

Первый канал представит уникальные архивные съемки культового шоу
Константин ГЛЫБА
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Участники "Фабрики звезд" на съемках шоу. Фото: "Первый канал"Участники "Фабрики звезд" на съемках шоу. Фото: "Первый канал"
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В 2002 году на Первом канале вышел первый выпуск музыкального реалити-шоу, где на глазах зрителей ковались звезды шоу-бизнеса. Можно долго спорить, кто туда пришел по блату, а кто был лишним, но факт налицо: многие выпускники «Фабрики звезд» до сих пор считаются представителями первого эшелона российской эстрады — Тимати создал собственный лейбл, Юлия Савичева почти выиграла «Евровидение», Полина Гагарина собирает стадионы, Прохор Шаляпин зажигает с бабушками. К 25-летию Первого канала в эфир выйдет специальный выпуск «Фабрики звезд», где покажут лучшие выступления участников за всю историю и архивные кадры съемки.

Фото: "Первый канал"

Фото: "Первый канал"

Это сейчас Яна Чурикова, которую некоторые до сих пор считают дочкой актрисы Инны Чуриковой, ведет «Евровидение», продюсирует шоу «Короли фанеры» и руководит телеканалом MTV Russia, а тогда, почти 20 лет назад, молодая ведущая начинала работу в «Фабрике звезд» в качестве восходящей звезды.

Круто ты попал - Фабрика звезд-3.

yana_chuyana_chu
Конечно, Фабрика звёзд ! Я всегда смотрю всегда вперёд и часто забываю подробности прошлых проектов, было много разного, всего и не упомнишь.
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- Это программа из тех, что создали меня как телеведущую, - признает Чурикова. - Мало где можно было сразу получить опыт ведущего, сценариста, редактора и продюсера. После «Фабрики» мне было уже ничего не страшно – ни Открытие Игр в Сочи, ни Универсиада в Казани, ни концерт на сцене Большого. «Фабрика звезд» открыла новую главу в истории шоу-бизнеса и дала ему мощный приток «свежей крови».

Фото: "Первый канал"

Фото: "Первый канал"

За два года до «Дома-2» проект показал, как живут и взаимодействуют друг с другом молодые люди. Они ругались и влюблялись, завидовали и дружили, создавали хиты под пристальным присмотром десятков камер и опытных продюсеров (Максим Фадеев, Игорь Крутой, Игорь Николаев, Виктор Дробыш, Игорь Матвиенко и др.). Они занимались хореографией, актерским мастерством, фитнесом, психологией и даже режиссурой. «Фабрика звезд» стала первым шоу со стереозвуком.

Желающие попасть в проект занимали очередь на кастинг в «Останкино» с ночи. Несколько тысяч человек стремились попасть на «Фабрику звезд», но повезло только нескольким десяткам. Итогом 10 сезонов шоу стало целое поколение поп-певцов, которых Александр Градский называл талантливыми мерзавцами. Они продолжают выступать и по сей день: Стас Пьеха, Ирина Дубцова, Виктория Дайнеко, Наталья Подольская, Дмитрий Колдун, Зара и многие другие.

Фото: "Первый канал"

Фото: "Первый канал"

«Звездный дом» на Дмитровке, где жили и репетировали участники шоу, стал центром притяжения для фанатов. Высокие рейтинги проекту обеспечивал не только реалити-фактор и возможность наблюдать за работой «завода талантов», но и шанс влиять на конкурсную судьбу участников и спасать любимцев от вылета при помощи SMS. Можно было как тянуть любимчиков к победе, так и выгонять неприятных персонажей.

- В эфир выйдет коллекция знаменитых эпизодов из истории «Фабрики звезд» - российской версии одного из самых культовых телеформатов в мире, - объясняет музыкальный продюсер Первого канала Юрий Аксюта. - Премьера «Фабрики» произвела эффект разорвавшейся бомбы, на проекте в разные годы работали сильнейшие музыкальные продюсеры, а выпускники «Фабрики» - которых зритель увидит еще совсем юными – стали настоящими звездами.

«Фабрика звезд. Лучшее», Первый, пятница, 21.30

ИСТОЧНИК KP.RU

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